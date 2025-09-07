VRANJANKE PROTIV BLOKADA: Nasilje nikom ništa dobro nije donelo, sve možemo da rešimo mirnim putem, razgovorom (VIDEO)
I u Vranju je danas atmosfera kao i u ostalih 120 mesta širom Srbije - građani su mirnom šetnjom poručili da im je dosta haosa i blokada!
"Ne vidim nijedan razlog da podržim blokade, nasilje i sve ono čemu svedočimo nažalost više od 10 meseci, Zato sam ovde", rekla nam je jedna Vranjanka.
Njena sugrađanka sličnog je mišljenja:
"Došla sam da podržim ovaj skup jer smatram da ove blokade nikome ništa dobro nisu donele. Potrebno je da svi zajedno radimo kako bismo poboljšali uslove živita i međusobno se pomažemo"
Mirjana iz Vranja kaže da je na skupu jer veruje u dijalog a ne u nametanje.
"Poštujem da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali što se tiče blokada škola, instutucija i ulica - to nije način. Ovom mirnom šetnjom šaljejmo poruku da probelem u društvu možemo da rešimo mirnim putem, razgovorom, a ne ometanjem života drugih ljudi!, poručila je.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pridružio se građanima koji su ustali protiv blokada u Borči, i rekao da ova okupljanja imaju za cilj da pošalju jasnu poruku jednistva - da blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da se vrate normalnom životu i radu.