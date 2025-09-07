Slušaj vest

I u Vranju je danas atmosfera kao i u ostalih 120 mesta širom Srbije - građani su mirnom šetnjom poručili da im je dosta haosa i blokada!

"Ne vidim nijedan razlog da podržim blokade, nasilje i sve ono čemu svedočimo nažalost više od 10 meseci, Zato sam ovde", rekla nam je jedna Vranjanka.

Njena sugrađanka sličnog je mišljenja:

"Došla sam da podržim ovaj skup jer smatram da ove blokade nikome ništa dobro nisu donele. Potrebno je da svi zajedno radimo kako bismo poboljšali uslove živita i međusobno se pomažemo"

Mirjana iz Vranja kaže da je na skupu jer veruje u dijalog a ne u nametanje.

"Poštujem da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali što se tiče blokada škola, instutucija i ulica - to nije način. Ovom mirnom šetnjom šaljejmo poruku da probelem u društvu možemo da rešimo mirnim putem, razgovorom, a ne ometanjem života drugih ljudi!, poručila je.

Vranje - Građani protiv blokada Izvor: Kurir