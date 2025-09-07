Slušaj vest

Građani protiv blokada okupili su se danas na skupovima u 120 mesta širom Srbije.

Složno, mirnom šetnjom poslali su jasnu poruku: da im je dosta blokiranja, ometanja normalnog života i da samo hoće da Srbija nastavi sa normalnim životom.

Među onima koji su danas izašli na ulice je i jedna simpatična bakica iz Prokuplja, čije je poruka svima izmamila osmeh na lice.

