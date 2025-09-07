Politika
"I KAD GA NEMA NA LISTI, JA ĆU DA GA NAPIŠEM!" Baka iz Prokuplja postala pravi hit: Poslušajte šta je imala da kaže na skupu protiv blokada (VIDEO)
Građani protiv blokada okupili su se danas na skupovima u 120 mesta širom Srbije.
Složno, mirnom šetnjom poslali su jasnu poruku: da im je dosta blokiranja, ometanja normalnog života i da samo hoće da Srbija nastavi sa normalnim životom.
Među onima koji su danas izašli na ulice je i jedna simpatična bakica iz Prokuplja, čije je poruka svima izmamila osmeh na lice.
Poslušajte:
