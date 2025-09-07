Slušaj vest

Direktor policije general policije Dragan Vasiljević izjavio je da se na skupovima protiv blokada u 111 mesta u Republici Srbiji danas okupilo 126.399 ljudi kao i da nije bilo povređenih građana niti policajaca.

- Na pojedinim lokacijama bilo je neprijavljenih okupljanja, zatvorili su prolaz građanima koji su izašli protiv blokada. U Šapcu su građani bili zaustavljeni tokom svojih kretanja. Policija je ubrzo stigla, postavila kordon kako ne bi došlo do sukoba i tom prilikom ispoljena je određena doza agresije građana koji su bili na neprijavljenom skupu.

- Građanima skupa protiv blokada promenili su trasu kretanja. Na prostoru Šapca bilo je 4.200 lica, dok je lica koja su pokušala da ih zaustave bilo 400. Prihvatili su sugestiju policije da promene trasu kretanja i ja im se zahvaljujem jer su razumeli da je mir prioritet.

- Slična situacija bila je i na skupu u Čačku. Oko 260 građana je pokušalo da ih zaustavi, pa je policijski kordon morao da ih zaustavi. Napominjem da drugih incidenata nije bilo.

- U toku dana bilo je okupljanja na 19 lokacija, neprijavljenih okupljanja i ukupan broj je bio 3.547 lica. Policija bez građana teško čuva red i mir, ali sa građanima koji poštuju red i mir, izborićemo se sa svim problemima.