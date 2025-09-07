Slušaj vest

I Voždovac je danas ustao i prošetao zajedno sa još 120 mesta širom Srbije u mirnoj i porodičnoj šetnji protiv blokada i nasilja koje gledamo već mesecima na ulicama. 

Kako se može videti na snimcima sa lica mesta, reka ljudi je prošetala 

Mirna šetnja počela je u 18.30 časova, a kao i na prethodnim skupovima, građani su izašli sa porukom da žele ponovo normalno da žive sa svojim porodicama, bez blokada pod parolama: "Ne damo Srbiju", "Hoću da učim", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim".

Pogledajte veličanstvene prizore sa Voždovca: 

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Vozdovac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Sve o građanima koji su šetali danas u mirnoj šetnji širom Srbije, možete pročitati OVDE.

