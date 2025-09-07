OGLASIO SE VUČIĆ NAKON ODRŽANIH SKUPOVA GRAĐANA PROTIV BLOKADA: Zajedno sa vama i uvek sa vama i ispred vas, boriću se protiv najgorih! (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić na skupu protiv blokada i nasilja u beogradskom naselju Borča.
- Želim da vam zahvalim što ste večeras ovde, što štitite našu zemlju, naš grad, svoja mesta, što čuvate Srbiju i ljubav prema našoj zemlji. Hoću da vam kažem hvala zato što želite da sačuvate mir, stabilnost i sigurnost.
- Skoro deset meseci trpeli smo najgore moguće napade, laži i uvrede. Trpeli smo teror na ulicama. Došlo je vreme sa se zakon vrati u institucije, da organi države počnu da sprovode zakon, jer vreme odgovornosti dolazi. Pozivam građane Srbije da pokažete trpeljivost i strpljenje, da volite Srbiju.
- Hvala vam za vašu upornost, za ljubav prema Srbiji. Zajedno sa vama i uvek sa vama i ispred vas, boriću se protiv najgorih i onih koji hoće Srbiju da nam unište. Srbija će pobediti! Živela Srbija!