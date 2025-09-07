SVAKI KAMEN NA OVOJ PLANINI VASKRSA OBAVEZUJE DA SAČUVAMO SRBIJU I SRPSTVO: Ministarka Stamenkovski na Kajmakčalanu govorila o zavetu predaka (FOTO/VIDEO)
Ona se ispred spomen kosturnice obratila i govorila o zavetu koji su nam ostavili slavni preci.
- I gusle su opevale vaskrs Srbije na Kajmakčalanu. Na ovom mestu naši preci ostavili su kosti, ali ostavili su nam i zavet, i svaka stena natopljena krvlju, i svaka stena žrtvenik, i svaki kamen temeljac ovde na ovoj planini Vaskrsa obavezuje da sačuvamo Srbiju i srpstvo. Vratili su se kada su bili otpisani, vratili su se posle štampe koja je brujala da Srbija više ne postoji, vratili su se iz golgote, iz strahote, iz velike tragedije, iz stradanja - rekla je ministarka.
Vratili su se da bismo mi živeli, u svoja sela, na svoja ognjišta, u svoje porodice, crkve i hramove, istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:
- Odavde su se podigli u večnost. Ispisali istoriju koju treba večno da pamtimo i čuvamo, kao podsetnik koliko je skupa sloboda i koliko nam je vredna Srbija. Neka vam je večna slava besmrtne duše srpske vojske, a mi kao vaši potomci čuvaćemo ono što ste nam ostavili - naše pismo, naš jezik, i zastavu pod kojom se okupljamo. Zastavu slobode, zastavu jedinstva. Živela Srbija, i živelo nam srpstvo.