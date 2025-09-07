Slušaj vest

Ona se ispred spomen kosturnice obratila i govorila o zavetu koji su nam ostavili slavni preci.

1/20 Vidi galeriju Milica Đurđević Stamenkovski na Kajmakčalanu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- I gusle su opevale vaskrs Srbije na Kajmakčalanu. Na ovom mestu naši preci ostavili su kosti, ali ostavili su nam i zavet, i svaka stena natopljena krvlju, i svaka stena žrtvenik, i svaki kamen temeljac ovde na ovoj planini Vaskrsa obavezuje da sačuvamo Srbiju i srpstvo. Vratili su se kada su bili otpisani, vratili su se posle štampe koja je brujala da Srbija više ne postoji, vratili su se iz golgote, iz strahote, iz velike tragedije, iz stradanja - rekla je ministarka.

Vratili su se da bismo mi živeli, u svoja sela, na svoja ognjišta, u svoje porodice, crkve i hramove, istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila: