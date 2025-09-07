Slušaj vest

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala je hvalospev o Spasoju Vuleviću.

- Prema svedočenju Spasoja Vulevića, u oktobru 2008. pred Sudskim većem kojim je predsedavao sudija Vesko Krstajić, pored zida male kuće u ul. Rahman Morina u Podujevu našao je gomilu pobijenih žene i dece i video dečiju ruku. Lekar SAJ-a, koji je stigao za Vulevićem, odveo je ranjenu decu u bolnicu. 14 žena i dece ubili su pripadnici "Škorpiona" - istakla je i dodala:

- Ja i advokat Dragoljub Todorović bili smo punomoćnici porodica. Vulevića, ratnog komandira voda SAJ-a, pamtim po poštenom svedočenju, bez straha.

