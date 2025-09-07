Slušaj vest

Građani protiv blokada i nasilja kojima smo svedoci već 9 meseci na ulicama, danas su se okupili u oko 120 mesta širom Srbije, u mirnoj šetnji sa porodicama s pozivom svim građanima da se vratimo normalnom životu, bez blokada i zaustavljanja svakodnevnog života.

Mirna šetnja počela je u 18.30 časova, a kao i na prethodnim skupovima, građani su izašli sa porukom da žele ponovo normalno da žive sa svojim porodicama, bez blokada pod parolama: "Ne damo Srbiju", "Hoću da učim", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim".

- Danas normalna Srbija govori jednim glasom, građani su se okupili da sačuvaju zajedništvo. Zajedno za poštenu i ponosnu Srbiju budućnosti! Vratite mi moju Srbiju - poručili su građani.

