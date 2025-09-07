BLOKADERI NAPALI UČESNIKE SKUPA PROTIV BLOKADA U KOSJERIĆU Intervenisala policija, 3 policajca povređena
Tri policijska službenika povređena su večeras u Kosjeriću, saopštio je MUP.
- Večeras oko 20.20 časova u Kosjeriću, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić, okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju su onemogućavali šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju „Stop blokadama“ - navodi se u saopštenju i dodaje:
- U cilju potiskivanja okupljenih lica, policijski službenici su intervenisali, i tom prilikom povređena su tri policijska službenika. U službene prostorije je doveden V. T. (47) iz Kosjerića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Policija nastavlja dalji rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike.