Tri policijska službenika povređena su večeras u Kosjeriću, saopštio je MUP.

- Večeras oko 20.20 časova u Kosjeriću, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić, okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju su onemogućavali šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju „Stop blokadama“ - navodi se u saopštenju i dodaje:

- U cilju potiskivanja okupljenih lica, policijski službenici su intervenisali, i tom prilikom povređena su tri policijska službenika. U službene prostorije je doveden V. T. (47) iz Kosjerića, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Policija nastavlja dalji rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike.

