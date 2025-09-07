Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić objavio je večeras video koji sve objašnjava!

- Oni biraju nasilje. Mi biramo slobodu. Oni ruše. Mi gradimo. Oni dele. Mi okupljamo. Već predugo gledamo nasilje — blokade ulica, pretnje, sukobe. Srbija to više ne želi. Okupili smo se mirno i dostojanstveno, da pokažemo da može drugačije. 
Pristojni ljudi podržavaju Srbiju, mir, porodične vrednosti i budućnost. Vratite mi moju Srbiju - navodi se. 

Pogledajte kako to izgleda u nastavku: 

Podsetimo, danas se više od 126.000 građana okupilo u 111 mesta širom Srbije, a više o tome pročitajte u našem tekstu OVDE.

