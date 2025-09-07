Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podelio je retrospektivu nedelje za nama.

- U vremenu kada se svet menja iz dana u dan, kada velike sile vode svoje bitke, a nestabilnost postaje svakodnevica, mi, kao mala, ali ponosna zemlja, vodimo borbu za mir, za jaku i sigurnu Srbiju.

Svaki razgovor sa svetskim liderima jeste prilika da se izborimo za nove fabrike i nova radna mesta. To radimo zato što Srbija zaslužuje da bude snažna i poštovana, da ne zavisi ni od koga i da sama odlučuje o svojoj budućnosti. Sve što radimo, radimo zbog vas — zbog svakog radnika u fabrici, poljoprivrednika na njivi, lekara u bolnici, zbog svakog učenika u školi.

U poslednjih deset godina naša zemlja je prošla kroz velike promene.

Danas Srbija izvozi, privlači investicije, razvija infrastrukturu i ulaže u ono što ostaje generacijama koje dolaze - naveo je predsednik Vučić.

