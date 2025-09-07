Slušaj vest

Prilikom večerašnje intervencije policije u Kosjeriću na potiskivanju mase lica na neprijavljenom okupljanju, jednom od ukupno tri povređena policijska službenika konstatovane su teške telesne povrede u vidu potresa mozga i on je zadržan na daljem lečenju u bolnici u Užicu, saopštio je MUP.

Kako saznajemo, blokaderi su policajca gađali kamenom u glavu.

Podsećamo, večeras oko 20.20 časova u Kosjeriću, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju onemogućavali su šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju „Stop blokadama“, a policijski službenici su intervenisali u cilju potiskivanja okupljenih lica.

Policija nastavlja dalji rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike, dodaje se u saopštenju.

