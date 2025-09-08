Prilikom intervencije policije, sinoć u Kosjeriću, na potiskivanju mase lica na neprijavljenom okupljanju, jednom od ukupno tri povređena policijska službenika konstatovane su teške telesne povrede u vidu potresa mozga i on je zadržan na daljem lečenju u bolnici u Užicu.
MUP SE PONOVO OGLASIO POVODOM NAPADA NA POLICIJU U KOSJERIĆU: Opisao šta se sve događalo i kako su povređena 3 policajca, jedan teško sa potresom mozga
Podsećamo, sinoć oko 20.20 časova u Kosjeriću, na raskrsnici ulica Karađorđeve i Olge Grbić okupljeni na neprijavljenom javnom okupljanju onemogućavali su šetnju građanima koji su prisustvovali prijavljenom javnom okupljanju „Stop blokadama“, a policijski službenici su intervenisali u cilju potiskivanja okupljenih lica.
Policija nastavlja dalji rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike.
