Naime, u maniru nacista, oni su se šetali ulicom i vršili "dezinfekciju", aludirajući na to da su svi koji su protiv blokada bolesni i da ih treba počistiti.

Na sličan način su se ponašale i pristalice Adolfa Hitlera, koji su Jevreje optuživali da šire bolesti.

Nemačka propaganda je opisala tifus, koji šire vaši, kao "bolest karakterističnu za parazite i neljude - Jevreje" i okrivila ih za njegovo širenje.

Nacisti su ovo koristili da opravdaju izolaciju Jevreja u getima, što je zapravo samo povećalo širenje bolesti.

Ovo je bio jedan od glavnih motiva ozloglašenog nacističkog filma "Večni Jevrejin", u kojem su Jevreji prikazani kao pacovi koji prenose bolesti.

Podsećamo, blokaderi su sinoć napali građane u Kosjeriću, a prilikom potiskivanja mase povređena su tri policajca. Jedan je pogođen kamenom u glavu i zadobio je teške telesne povrede.