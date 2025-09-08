SRAMAN PERFORMANS BLOKADERA U ŠAPCU: Izveli "akciju" koja podseća na nacističku propagandu (VIDEO)
Naime, u maniru nacista, oni su se šetali ulicom i vršili "dezinfekciju", aludirajući na to da su svi koji su protiv blokada bolesni i da ih treba počistiti.
Na sličan način su se ponašale i pristalice Adolfa Hitlera, koji su Jevreje optuživali da šire bolesti.
Nemačka propaganda je opisala tifus, koji šire vaši, kao "bolest karakterističnu za parazite i neljude - Jevreje" i okrivila ih za njegovo širenje.
Nacisti su ovo koristili da opravdaju izolaciju Jevreja u getima, što je zapravo samo povećalo širenje bolesti.
Ovo je bio jedan od glavnih motiva ozloglašenog nacističkog filma "Večni Jevrejin", u kojem su Jevreji prikazani kao pacovi koji prenose bolesti.
Podsećamo, blokaderi su sinoć napali građane u Kosjeriću, a prilikom potiskivanja mase povređena su tri policajca. Jedan je pogođen kamenom u glavu i zadobio je teške telesne povrede.
Policija nastavlja dalji rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike.