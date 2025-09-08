Slušaj vest

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je na sinoćnjim skupovima građana protiv blokada u gradovima i opštinama Srbije poslata poruku jedinstva i snage.

- Pokazujemo pravo lice Srbije – ljubav, toleranciju i podršku normalnom životu! Širom Srbije, u preko 110 mesta, građani su se okupili u mirnim šetnjama da jasno kažu – dosta je blokada i nasilja, hoćemo da živimo i radimo u miru, da naša deca rastu u stabilnoj i uspešnoj Srbiji - poručila je Mesarović na Instagram profilu.

Kako je dodala, nepregledne kolone ljudi su dokaz da "pokušaji nasilnika nisu uneli razdor, već su još više zbližili i ujedinili građane u borbi za svoje gradove, otadžbinu i budućnost svih građana".

