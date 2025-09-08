posle skoro dve nedelje
POLICIJA NAPUSTILA FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU: Dekan najavio održavanje ispitnog roka
Policija je jutros napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu posle skoro dve nedelje koje su proveli u zgradi i ispred nje.
Policija je na Filozofski fakultet došla na poziv dekana Milivoja Alanovića, koji je prethodno ušao u zgradu sa grupom saradnika. Prisustvo policije u zgradi fakulteta u Novom Sadu dovelo je do protesta ispred ove ustanove. U petak je došlo do sukoba sa policijom.
Dekanat Filozofskog fakulteta najavio je održavanje ispitnog roka.
