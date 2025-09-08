Slušaj vest

Policija je jutros napustila Filozofski fakultet u Novom Sadu posle skoro dve nedelje koje su proveli u zgradi i ispred nje.

Policija je na Filozofski fakultet došla na poziv dekana Milivoja Alanovića, koji je prethodno ušao u zgradu sa grupom saradnika. Prisustvo policije u zgradi fakulteta u Novom Sadu dovelo je do protesta ispred ove ustanove. U petak je došlo do sukoba sa policijom.

Dekanat Filozofskog fakulteta najavio je održavanje ispitnog roka.

Kurir Politika/ FoNet

Ne propustitePolitikaTRENUTAK ZA PONOS NA NEBU IZNAD NOVOG SADA! Poleteli baloni u bojama trobojke, masa ljudi sa oduševljenjem dočekala veličanstvene prizore (VIDEO)
novi sad1.jpg
PolitikaGRAĐANI MASOVNO IZAŠLI I POSLALI SNAŽNU PORUKU JEDINSTVA! Pogledajte veličanstvene prizore iz drona iz Novog Sada, reka ljudi na skupu protiv blokada (VIDEO)
ns.png
PolitikaNOVI SAD DANAS PRVI USTAO PROTIV BLOKADA! Kolona ljudi ujedinjena sa istim ciljem, šalju jasnu poruku - "Da nam niko ne uskraćuje slobodu kretanja" (VIDEO)
ns.png
Politika"OGROMAN NOVAC SE SLIVA KOD BLOKADERA" Gojković: Čeka se samo momenat kada će sve biti razotkriveno i prikazano javnosti
Screenshot 2025-07-30 083832.png