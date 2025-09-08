Slušaj vest

Ovim porodičnim skupovima, koji su bili prijavljeni unapred, prisustvavao je i veliki broj dece, od koja su neka nosila i narodnu nošnju. Građani, njih 126.000, su nosili trobojke, balone u bojama zastave Srbije, kao i parole kojima su iskazivali protivljenje nasilju i zaustavljanju Srbije.



1/30 Vidi galeriju Građani protiv blokada širom Srbije Foto: Kurir

Mirne šetnje počele su u 18.30 časova, a kao i na prethodnim skupovima, građani su izašli sa porukama: "Ne damo Srbiju", "Hoću da učim", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim".

Učesnici skupa protiv blokada u Vranju razvili su zastavu Srbije dugačku čak 100 metara, a u više mesta je priređen vatromet, a skupove su pratile patriotske pesme.

1/11 Vidi galeriju Vranje Foto: Kurir

Skupovi su održani od Subotice i Novog Sada do Beograda, Niša, Čačka, Kaća, Ivanjice, Kragujevca, Kraljeva...

U Zemunu su se građanima protiv blokada pridružili ministar finansija Siniša Mali, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić i bivša ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović.

Veliki broj građana bio je na okupljanju u Kaću gde je na početku kolone bio istaknut baner "Novi Sad je protiv blokada", a prisustvovao je predsednik SNS Miloš Vučević.

1/23 Vidi galeriju Novi Sad Foto: Kurir

I u Zvečanu i Leposaviću su istaknuti transparenti protiv blokada.

1/5 Vidi galeriju Iz Zvečana i Leposavića jasna poruka - Građani protiv blokada Foto: Kurir

Vučić u Borči sa građanima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je juče u Borči, gde je pričao sa građanima.

On je dočekan gromoglasnim aplauzom, nakon čega se obratio.

- Hoću da se zahvalim što ste ovde i štitite Srbiju i ljubav prema našoj zemlji. Trpeli smo 10 meseci, trpeli smo najteže moguće napade, najgore moguće uvrede i teror na ulicama. Da neko ima pravo da zauzme bilo koju ulicu, šikanira ljude, sve mimo zakona.

- Došlo je vreme da se zakon vrati u institucije. I zato će i narednih dana i nedelja nedvosmisleno videti promene i unutar sistema i pozivanje na odgovornost onih koji su kršili propise na različite načine. To je obećanje, a ne pretnja. Obećanje da će država da postoji i da ćemo je čuvati. A vi ste najveći garant.

1/20 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Borči Foto: Jakov Milošević

- Dobićete mnogo dobrih i novih vesti u narednom periodu. Borićemo se za sva naselja na ovoj obali Dunava. Onima koji misle da nepristojnošću mogu nekoga da uplaše? Ne možete nikoga. Nimalo nisam fasciniran ničijim nevaspitanjem i nepristojnošću. Pozivam vas da pokažemo trpeljivost i strpljenje. Da vodimo računa o našim sestrama i braći i sa druge strane. Oni su samo zavedeni. Toliko ih lažu...

Kako je naveo, ljudi na skup nisu došli zbog njega već zbog Srbije, zbog sebe i svoje dece i budućnosti.

Rekao je da je njegova poruka za građane Srbije da čuvaju svoju zemlju, jer će biti još mnogo pritisaka i različitih napada na Srbiju.

- Kada smo zajedno i ujedinjeni, sve možemo da prevaziđemo, ljudi hoće stabilnost, budućnost za svoju decu, neće maltertiranje. Ovde policije i nema, jer nema potrebe da bilo koga obezbeđuje - istakao je Vučić.

Direktor policije Vasiljević govorio o skupovima

Direktor policije general Dragan Vasiljević izjavio je sinoć da je na 111 lokacija u Srbiji na prijavljenim okupljanjima „Stop blokadama" prisustvovalo više od 126.000 lica, kao i da su ta okupljanja prošla bez incidenata i problema.

- Centar za društvenu stabilnost prethodnih dana prijavio je javna okupljanja pod nazivom "Stop blokadama" na 111 lokacija na teritoriji Republike Srbije. Na svih 111 lokacija održana su javna okupljanja na kojima je, po procenama policije sa terena, bilo prisutno ukupno 126.399 lica. Sva okupljanja koja su bila u organizaciji Centra za društvenu stabilnost održana su bez incidenata i bez problema“, poručio je direktor policije Vasiljević.

Kako je naveo, na nekoliko lokacija bilo je neprijavljenih okupljanja, čak su i na jednoj lokaciji u Šapcu zatvorili prolaz građanima koji su učestvovali u šetnji u okviru okupljanja "Stop blokadama".

Foto: Printskrin

- Na nekoliko lokacija bilo je okupljanja i drugih lica, bilo je neprijavljenih javnih okupljanja, čak su na jednoj lokaciji zatvorili saobraćaj, zatvorili prolaz okupljenim građanima koji su bili u prijavljenom javnom skupu pod nazivom "Stop blokadama". To se desilo na teritoriji Policijske uprave u Šapcu, gde su građani koji su bili na prijavljenom javnom okupljanju bili zaustavljeni na lokaciji svog kretanja od strane jedne grupe lica koja su bila neprijavljena na tom mestu - rekao je direktor policije Vasiljević.

Vasiljević je istakao da je policija vrlo brzo bila na toj lokaciji i postavila svoj kordon tako da ne dođe do sukoba između građana.

- Tom prilikom ispoljena je određena doza agresije od strane lica koja su bila na prostoru blokade saobraćaja, koja nisu dozvolila građanima koji učestvuju u prijavljenim javnim okupljanjima da prođu na toj trasi kretanja. Imajući u vidu da je moglo doći do incidenata, predstavnici policije i ja lično sam se čuo sa organizatorima okupljanja "Stop blokadama" i zamolio da nađu način da trasa kretanja bude promenjena i došlo je do promene trase. Štaviše, i sa predsednikom Republike Srbije sam se čuo, koji je bio na okupljanju ovde na prostoru Beograda i građani koji su učestvovali na prijavljenim javnim okupljanjima promenili su trasu kretanja - kazao je Vasiljević.

Kako je napomenuo Vasiljević, oko 4.200 lica je bilo u Šapcu na skupu "Stop blokadama", dok je broj lica koja su pokušala da ih zaustave bio oko 400.

Foto: Pink

- Znači, desetostruko više građana je bilo na skupu "Stop blokadama" koji su prihvatili našu sugestiju i predlog da ne ulazimo u intervenciju, već da promene trasu kretanja i ja im se na tome zahvaljujem. Zahvaljujem im se na prisebnosti, na shvatanju da bezbednost mora biti prioritet. Istovremeno, moram poručiti onim građanima koji pokušavaju da blokiraju druge da to ne trebaju da rade, da to ne smeju da rade, da time krše propise i da dovode u situaciju da policija mora da uđe u intervenciju - poručio je Vasiljević.

Kako je rekao, slična situacija je bila i u Čačku gde je 2.900 građana učestovovalo na skupu "Stop blokadama", dok je njih 260 pokušalo na ih zaustavi na nekim lokacijama.

- Uveli smo kordon da ih razdvoji. Napominjem da drugih incidenata nije bilo - istakao je Vasiljević i dodao da je u vezi neprijavljenih javnih okupljanja u toku dana na teritoriji cele teritorije Srbije bilo ukupno 3.547 lica na 19 lokacija.