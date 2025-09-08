Slušaj vest

- Danas treba da se upumpa entuzijazam za rušilaštvo u Beogradu i to su danas demonstracije ispred Vlade, to je ponovo blokada saobraćaja, to je ponovo podizanje tenzije - rekao je Stanković.

Govoreći o protestu u Novom Sadu koji je održan u petak, 5. septembra, ispred Filozofskog fakulteta kada je policija napadnuta, Stanković je naveo da je policija u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu pronašla sredstva za ulične sukobe između demonstranata i policije, a ne knjige i beleške za ispite.

- Sve je tu bilo - i biber sprej, i šok bombe, i topovski suzavac. Ko je to doneo? Rektor Dejan Madić? Dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović? Dekan DIF-a u Novom Sadu Patrik Drid - upitao je Dejan Vuk Stanković.

Podsetio je da se prostor visokoškolske ustanove ne može koristi za politički aktivizam.

- To je zabranjeno zakonom. Dekan u slučaju pokušaja korišćenja toga, ima čak i obavezu, budući da se radi o imovini države Srbije koja je njemu data na upravljanje, da to prijavi policiji. Policija i sama ukoliko proceni da postoji ugroženost po bezbednost i po imovinu može da uđe u prostor visokoškolske ustanove - rekao je Stanković.

Dodao je da manjina koja je vrlo agresivna i opasna teroriše većinu i ruši institucije države, jer je to veče u Novom Sadu bilo ne više od par hiljada ljudi, a Novi Sad ima više od stotinu hiljada ljudi.