Slušaj vest

Doktor Bogdan Živanović, direktor Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, oglasio se povodom odbijanja ekipe Hitne pomoći da izađe na lice mesta.

Naime, jedan lekar i dvoje medicinskih tehničara su odbili da pomognu povređenima jer su pristalice Srpske napredne stranke. To se dogodilo sredinom avgusta, kada su blokaderi u Novom Sadu napali prostorije SNS.

- Disciplinskim postupkom je donesena odluka da se otkažu ugovori o radu doktorki Vanji Stanić i medicinskim tehničarima Velikić Nemanji i Spremić Dejani. Postupak je sproveden po svim pravnim procedurama, ispoštovani su svi zakoni, oni su priznali da su odbili da pomognu ljudima, ali zato što im je bila ugrožena bezbednost - izjavio je na konferenciji za novinare doktor Bogdan Živanović i dodao:

- Prošlog petka je bio skup ispred naše ustanove, gde su pričali kako su dobili preko privatnih linija zahtev da izađu teren, pa da im je traženo da dežuraju u prostorijama SNS... sve su to notorne laži.