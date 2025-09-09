Slušaj vest

Više od 130.000 građana okupilo se u porodičnim šetnjama u 120 mesta širom Srbije kako bi poručili da ne žele blokade, nasilje i podeljenu zemlju. U šetnji u Borči pridružio im se i predsednik Aleksandar Vučić, poručivši da je Srbija pokazala jedinstvo u odbrani budućnosti.

Vučič je poručio i da je sada sasvim jasno da narod ne želi da gleda nasilje koje sporovode blokaderi, a ista poruka poslata je i iz ostalih mesta u Srbiji, što su komentarisali i gosti jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu i Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika vlade.

Obradović: Nemiri se neće rešiti na ulici, već na izborima

Obradović je podsetio na to da su jučerašnje šetnje uglavnom prošle mirno, a incidenti su se dogodili samo u Čačku, Šapcu i Kosjeriću.

- Ja uprkos tome nisam pristalica da se stvari premeravaju na ulici, već na izborima. Mi smo ovde u predvorju da biramo između kamena i olovke kada bude došao izborni dan. Ako priznati izborne rezultate nije interes onih koji blokiraju, onda je njihov interes da parališu zemlju.

Govorio je i o opasnosti po evropske integracije.

- Izgubili smo skoro godinu dana napredovanja. Albanija i Severna Makedonija će najverovatnije biti članice pre Srbije, ako to neko ne shvata, onda nemamo o čemu da pričamo. Mislim da je krajnje vreme za uzbunu.

Obradović se osvrnuo i na protekla dva meseca koja su obeležila drastične blokade. Objasnio je šta je to što je njihove organizatore navelo da političke stavove izraze putem nasilja.

- Nasilništvo je svoj pik doživelo preko leta zato što su samo ekstremisti ostali na ulici, bez one grupe koja je umerena i koja ne učestvuje inače u njihovim nasilnim akcijama.

Ibrahimović: Neophodno hitno sprovođenje zakona

Ibrahimović je podsetio na toleranciju koje je blokaderima pružilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako kaže, važno je da se i tome stane na put.

- Kad kažete da je zakon pobegao iz institucija, pričamo u kontekstu 10 meseci tokom kojih su mnogi očekivali da će polciija i tužilaštvo reagovati od smaog početka. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazalo je visok stepen tolerancije, usled celokupnog haosa policija je ostala suzdržana, ali važno je da država pokaže da je strpljenju došao kraj.

O šetnjama koje su juče organizovali građani protiv blokada u broju od čak 130.000 rasprostranjenih na 120 mesta, rekao je:

- Šetnje su neophodne i potrebne u ovom trenutku, poruke su važne kako bi se napravio širi fornt ljudi koji su protiv destrukcija i nasilja koje se dešava proteklih 10 meseci.

Ibrahimović je postavio pitanje da li su opšti interesi i interesi zemlje važniji od partijskih i ličnih:

- Osnovno je pitanje, a ja to u ovom trenutku ne vidim. Ukoliko želimo da se menjamo i razvijamo kao društvo, moramo da razgovaramo i dođemo do konsenzusa.

