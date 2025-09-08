Slušaj vest

- Mi smo juče organizovali i prijavili miran skup “Protiv blokada”. Bilo je oko 500 ljudi i žena koji su hteli da iskažu da im je dosta blokada, nasilja i torture. Međutim, s druge strane oko 200 blokadera je blokiralo ulicu i nisu nam dali da prođemo. Mi smo stali i došla je policija...

- Policija ih je zamolila da se sklone, da nam omoguće da prođemo, ali oni nisu hteli. U prvi red su blokaderi postavili žene i sakrili se iza njih. U jednom momentu njih dvadesetak je krenulo na policiju i došlo je do sukoba - ispričao je predsednik opštine Đokić.

On je dodao da okupljeni građani protiv blokada nisu želeli sukob jer je ovo bio dostojan skup, nisu hteli da nasedaju na provokacije koje su dobijali sa druge strane, pa su se povukli.

Kao što se moglo videti na snimcima na društvenim mrežama blokaderi su bacilli i nekoliko kamenica ka policajcima. U tom sukobu su povređena tri policajca, od kojih je jedan zbog zadobijenih povreda zadržan u užičkoj bolnici.

- Koliko imam informaciju policija je indetifikovala svih 20 njih i nadam se da će svi za koje se utvrdi da su počinili krivično delo biti procesuirani – rekao je Đokić.

Na snimcima na mrežama, koji su napravili blokaderi, vidi se i hapšenje jednog blokadera, koji je prošao iza leđa policiji. U Osnovnom tužilaštvu u Požegi, koje je nadležno za opštinu Kosjerić, rekli su da je u toku indetifikacija onih koji su povredili i napali policiju.