"ŠOLAK DA PLATI LEČENJE SVIMA KOJE JE DOVEO U STANJE OVAKVE PSIHOZE" Histerija među blokaderima u Šapcu, tvrde da su ih GAĐALI BOMBAMA! (VIDEO)
Da je histerija zavladala u redovima blokadera vidi se na snimku koji je između ostalih na društvenim mrežama podelio i Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije.
Na snimku se vidi blokaderka koja tvrdi da su na njih bačene bombe, iako se ništa ne dešava.
- Šolakovo propagandno-terorističko smeće da bude obavezano da plati lečenje svim ljudima koje je doveo u stanje ovakve psihoze. Nije humano šta rade svojim vernicima. Da. Vernicima, ne gledaocima - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.
I direktor policije general Dragan Vasiljević govorio je sinoć o situaciji u Šapcu.
- Na nekoliko lokacija bilo je okupljanja i drugih lica, bilo je neprijavljenih javnih okupljanja, čak su na jednoj lokaciji zatvorili saobraćaj, zatvorili prolaz okupljenim građanima koji su bili u prijavljenom javnom skupu pod nazivom "Stop blokadama". To se desilo na teritoriji Policijske uprave u Šapcu, gde su građani koji su bili na prijavljenom javnom okupljanju bili zaustavljeni na lokaciji svog kretanja od strane jedne grupe lica koja su bila neprijavljena na tom mestu - rekao je direktor policije Vasiljević.
Vasiljević je istakao da je policija vrlo brzo bila na toj lokaciji i postavila svoj kordon tako da ne dođe do sukoba između građana.
- Tom prilikom ispoljena je određena doza agresije od strane lica koja su bila na prostoru blokade saobraćaja, koja nisu dozvolila građanima koji učestvuju u prijavljenim javnim okupljanjima da prođu na toj trasi kretanja. Imajući u vidu da je moglo doći do incidenata, predstavnici policije i ja lično sam se čuo sa organizatorima okupljanja "Stop blokadama" i zamolio da nađu način da trasa kretanja bude promenjena i došlo je do promene trase - kazao je Vasiljević.