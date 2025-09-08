Slušaj vest

Da je histerija zavladala u redovima blokadera vidi se na snimku koji je između ostalih na društvenim mrežama podelio i Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije.

Na snimku se vidi blokaderka koja tvrdi da su na njih bačene bombe, iako se ništa ne dešava.

- Šolakovo propagandno-terorističko smeće da bude obavezano da plati lečenje svim ljudima koje je doveo u stanje ovakve psihoze. Nije humano šta rade svojim vernicima. Da. Vernicima, ne gledaocima - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X.

I direktor policije general Dragan Vasiljević govorio je sinoć o situaciji u Šapcu.

- Na nekoliko lokacija bilo je okupljanja i drugih lica, bilo je neprijavljenih javnih okupljanja, čak su na jednoj lokaciji zatvorili saobraćaj, zatvorili prolaz okupljenim građanima koji su bili u prijavljenom javnom skupu pod nazivom "Stop blokadama". To se desilo na teritoriji Policijske uprave u Šapcu, gde su građani koji su bili na prijavljenom javnom okupljanju bili zaustavljeni na lokaciji svog kretanja od strane jedne grupe lica koja su bila neprijavljena na tom mestu - rekao je direktor policije Vasiljević.

Direktor policije Dragan Vasiljević Foto: Printskrin

Vasiljević je istakao da je policija vrlo brzo bila na toj lokaciji i postavila svoj kordon tako da ne dođe do sukoba između građana.