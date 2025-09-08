Predsednik Aleksandar Vučić ugostio je u Vili Mir holivudsku glumicu Lolitu Davidovič i njenog supruga Rona Šeltona.
Politika
PREDSEDNIK VUČIĆ UGOSTIO LOLITU DAVIDOVIČ: Prijem u vili Mir za holivudsku glumicu i njenog supruga (FOTO)
Lolita Davidovič i njen suprug, proslavljeni reditelj i scenarista, borave u Srbiji povodom Prvog nacionalnog festivala filma i televizije, koji reditelj Dragan Gaga Antonijević organizuje na Zlatiboru.
Predsednik Vučić ugostio glumicu Lolitu Davidovič u Vili Mir Foto: Kurir Televizija
