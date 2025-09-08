SPREMA SE OPŠTI NAPAD NA SRBIJU! Kurti najavio stvaranje zajedničke jedinice tzv. KBS i albanske vojske
Aljbin Kurti je takođe najavio da će biti stvorena zajednička jedinica sa Oružanim snagama Albanije, prenosi Reporteri.
Kurtija je njegova stranka Samoopredeljenje predložila za mandatara, i pored toga što je ustavni sud u Prištini poslanicima zabranio da do 30. septembra preduzimaju bilo kakve korake u vezi sa konstitutisanjem skupštine i vlade, nakon žalbe Srpske liste zbog načina izbora potpredsednika parlamenta iz redova manjinskih zajednica.
Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.
Priština je, međutim, 2009. godine formirala tzv. kosovske bezbednosne snage (KBS) od kosovskog zaštitnog korpusa, odnosno pređašnje tzv. OVK, a skupština privremenih institucija je 2018. godine, bez prisustva srpskih predstavnika, usvojila zakon o transformaciji tzv. KBS u vojsku.