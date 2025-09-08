Slušaj vest

Aljbin Kurti je takođe najavio da će biti stvorena zajednička jedinica sa Oružanim snagama Albanije, prenosi Reporteri.

Kurtija je njegova stranka Samoopredeljenje predložila za mandatara, i pored toga što je ustavni sud u Prištini poslanicima zabranio da do 30. septembra preduzimaju bilo kakve korake u vezi sa konstitutisanjem skupštine i vlade, nakon žalbe Srpske liste zbog načina izbora potpredsednika parlamenta iz redova manjinskih zajednica.

Aljbin Kurti Foto: Printscreen/Kosovo Online

Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN, KFOR je jedina oružana sila na KiM, a taj dokument je predviđao i demilitarizaciju tzv. OVK i drugih naoružanih grupa Albanaca.