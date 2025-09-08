Slušaj vest

Naime, holivudska glumica je u razgovoru s novinarima tokom prijema u Vili Mir rekla da smatra da je srpski narod najbolji narod na svetu, a to po njoj znači da srpski narod ima karakter, integritet, iskrenost, i ume da bude skroman i ponosan u isto vreme.

- To je teška ravnoteža. Teška je ravnoteža. I da ne pravite kompromise. Držite se uverenja o ljubaznosti i gostoprimstvu, kojih imate u izobilju. To je tako retko i ja sam zahvalna što imam roditelje odavde, rekla je glumica dodavši i da i njena deca jedva čekaju da posete Srbiju.

Komentarišući njene reči, Vučić je dodao da su tako Srbi mislili i da su najbolji u košarci.

- Mi Srbi smo mislili da smo najbolji u košarci u svetu, sad znamo da imamo jednog najboljeg igrača, ali timski nismo najbolji na svetu, ni u Evropi. Ostalo nam je da kažemo da imamo najšarmantnije, najlepše dame i da pobedimo u nekoj oblasti, rekao je predsednik.

Glumica i njen suprug na Zlatiboru su dobili specijalne nagrade za doprinos svetskoj kinematografiji.

Boravak na Zlatiboru iskoristili su i za posetu manastiru Mileševa, kao i manastir Banja u Pribojskoj banji. Posete manastirima bile su prilika da slavna glumica i njen suprug, upozaju i duhovno bogatstvo Srbije.