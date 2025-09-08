Slušaj vest

Velika okupljanja građana protiv blokada održaće se u subotu, 13. septembra sa početkom od 18 časova.

Centar za društvenu stabilnost pozvao je narod da obori rekord i da bude više od 150.000 ljudi, koji će se okupiti u preko 130-140 mesta u Srbiji.

Podsećamo, prethodne nedelje se u 111 mesta širom Srbije okupio ogroman broj ljudi. Ovim porodičnim skupovima, koji su bili prijavljeni unapred, prisustvovao je i veliki broj dece, od koja su neka nosila i narodnu nošnju.

Građani, njih 126.000, su nosili trobojke, balone u bojama zastave Srbije, kao i parole kojima su iskazivali protivljenje nasilju i zaustavljanju Srbije.

Mirne šetnje počele su u 18.30 časova, a kao i na prethodnim skupovima, građani su izašli sa porukama: "Ne damo Srbiju", "Hoću da učim", "Hoću moj život nazad", "Hoću mirno da živim".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u Borči, gde je pričao sa građanima.

On je dočekan gromoglasnim aplauzom, nakon čega se obratio.

- Hoću da se zahvalim što ste ovde i štitite Srbiju i ljubav prema našoj zemlji. Trpeli smo 10 meseci, trpeli smo najteže moguće napade, najgore moguće uvrede i teror na ulicama. Da neko ima pravo da zauzme bilo koju ulicu, šikanira ljude, sve mimo zakona.

- Došlo je vreme da se zakon vrati u institucije. I zato će i narednih dana i nedelja nedvosmisleno videti promene i unutar sistema i pozivanje na odgovornost onih koji su kršili propise na različite načine. To je obećanje, a ne pretnja. Obećanje da će država da postoji i da ćemo je čuvati. A vi ste najveći garant.

Učesnici skupa protiv blokada u Vranju razvili su zastavu Srbije dugačku čak 100 metara, a u više mesta je priređen vatromet, a skupove su pratile patriotske pesme.

Skupovi su održani od Subotice i Novog Sada do Beograda, Niša, Čačka, Kaća, Ivanjice, Kragujevca, Kraljeva...

U Zemunu su se građanima protiv blokada pridružili ministar finansija Siniša Mali, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić i bivša ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović.

Veliki broj građana bio je na okupljanju u Kaću gde je na početku kolone bio istaknut baner "Novi Sad je protiv blokada", a prisustvovao je predsednik SNS Miloš Vučević.