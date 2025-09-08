Naime, predsednika Srbije Aleksandar Vučić inspirisale su reči holivudske glumice Lolite Davidovič da je srpski narod najbolji na svetu da se osvrne na bolni poraz naše reprezentacije i srpsku košarku.

- Mi Srbi smo mislili da smo najbolji u košarci u svetu, sad znamo da imamo jednog najboljeg igrača, ali timski nismo najbolji na svetu, ni u Evropi. Ostalo nam je da kažemo da imamo najšarmantnije, najlepše dame i da pobedimo u nekoj oblasti - rekao je Vučić u razgovoru s novinarima posle prijema Lolite Davidovič.