Predsednik Vučić ugostio je glumicu Lolitu Davidovič i njenog supruga Rona Šeltona u vili "Mir", uz napomenu da par boravi u Srbiji povodom prvog Nacionalnog festivala filma i televizije koji je održan na Zlatiboru.
"MI SRBI SMO MISLILI DA SMO U KOŠARCI NAJBOLJI NA SVETU, A SAD ZNAMO DA..." Predsednika Vučića reči holivudske glumice podsetile na bolni poraz (FOTO)
Naime, predsednika Srbije Aleksandar Vučić inspirisale su reči holivudske glumice Lolite Davidovič da je srpski narod najbolji na svetu da se osvrne na bolni poraz naše reprezentacije i srpsku košarku.
Predsednik Vučić je ugostio pomenutu glumicu i njenog supruga Rona Šeltona u Vili Mir. Poznati par par boravi u Srbiji povodom prvog Nacionalnog festivala filma i televizije na Zlatiboru.
Predsednik Vučić primio glumicu Lolitu Davidovič u Vili Mir Foto: Boba Nikolić
- Mi Srbi smo mislili da smo najbolji u košarci u svetu, sad znamo da imamo jednog najboljeg igrača, ali timski nismo najbolji na svetu, ni u Evropi. Ostalo nam je da kažemo da imamo najšarmantnije, najlepše dame i da pobedimo u nekoj oblasti - rekao je Vučić u razgovoru s novinarima posle prijema Lolite Davidovič.
