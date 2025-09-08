Slušaj vest

Naime, predsednika Srbije Aleksandar Vučić inspirisale su reči holivudske glumice Lolite Davidovič da je srpski narod najbolji na svetu da se osvrne na bolni poraz naše reprezentacije i srpsku košarku.

Predsednik Vučić je ugostio pomenutu glumicu i njenog supruga Rona Šeltona u Vili Mir. Poznati par  par boravi u Srbiji povodom prvog Nacionalnog festivala filma i televizije na Zlatiboru.

Predsednik Vučić primio glumicu Lolitu Davidovič u Vili Mir Foto: Boba Nikolić

- Mi Srbi smo mislili da smo najbolji u košarci u svetu, sad znamo da imamo jednog najboljeg igrača, ali timski nismo najbolji na svetu, ni u Evropi. Ostalo nam je da kažemo da imamo najšarmantnije, najlepše dame i da pobedimo u nekoj oblasti - rekao je Vučić u razgovoru s novinarima posle prijema Lolite Davidovič.

 Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ZAHVALNA SAM ŠTO SU MI RODITELJI ODAVDE" Šta je holivudska glumica Lolita rekla predsedniku Vučiću: Srpski narod je najbolji na svetu! On odgovorio ovako FOTO
IMG-20250908-WA0185.jpg
PolitikaU PRIJATNOJ ATMOSFERI, UZ KAFU I KROFNE Vučić: Zadovoljstvo mi je što sam ugostio holivudsku glumicu Lolitu Davidović, razgovarali smo o njenim korenima (FOTO)
Screenshot 2025-09-08 124652.jpg
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ UGOSTIO LOLITU DAVIDOVIČ: Prijem u vili Mir za holivudsku glumicu i njenog supruga (FOTO)
Screenshot 2025-09-08 120452.png
KulturaHolivudska zvezda Lolita Davidović stigla na Zlatibor: Odmah posetila manastir Mileševu i poklonila se čuvenoj ikoni
Holivudska zvezda Lolita Davidović na Zlatiboru (5).jpg