teror
BLOKADERI OPET MALTRETIRAJU GRAĐANE: Blokirali Nemanjinu ulicu, a evo kuda će se kretati
Slušaj vest
Grupa blokadera počela je danas u 14 časova u Beogradu protest ispred zgrade Vlade Srbije i blokirali Nemanjinu ulicu.
Prema planu organizatora protesta, šetnja će se kretati od Vlade Srbije u Nemanjinoj ulici do Palate pravde u Savskoj ulici, zatim do zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kao i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova koji se nalazi na Novom Beogradu, na uglu Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara umetnosti.
- U ponedeljak sve staje. Ponedeljak ne sme biti samo još jedan radni dan. Vidimo se na ulici - naveli su ranije blokaderi na Instagram stranici "Studenti u blokadi".
Reaguj
Komentariši