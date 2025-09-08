Slušaj vest

Na primer, albanska Gazeta Ekspres pisala je o "nasilju policije prema mirnim demonstrantima u Novom Sadu".

Da podsetimo, i pored svih podmetanja i spinova, sada je već i vrapcima na grani jasno da je policija ispred Filozofskog fakulteta te noći bila brutalno napadnuta, i da je odgovorila u potpunosti u skladu sa zakonom.

Naravno, ne čudi nas da je albanski medij tako izveštavao o blokaderskom nasilju u Novom Sadu. I drugi regionalni mediji pišu na isti način, često se koristeći najprizemnijim mogućim napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

U galeriji ispod možete pogledati primere nekih naslova objavljenih u regionalnim medijima.

Pisanje medija o protestima u Srbiji

Vidi se i da su regionalni mediji koordinisani sa izveštavanjem Nove S i N1, od kojih su preuzeli narativ - Srbija loša, blokaderi dobri, Vučić kriv za sve.

Ipak, iako vidimo da ih za istinu i nije briga, neverovatno je da im se ne omakne barem da objave bilo kakvu informaciju o pokretu građana protiv blokada.

Prvi put, na 45 mesta širom Srbije sa oko 50.000 ljudi ukupno, građani su krenuli da se okupljaju u mirnim, porodičnim šetnjama kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo društvenim nemirima koji stvaraju blokade, onemogućavanje kretanja, maltene zabrana visokog obrazovanja i sveprisutno nasilje koje čine blokaderi.

Pomislio bi čovek, kada se juče u Srbiji podiglo preko 126.000 ljudi koji odlučno kažu "ne" blokadama, neko iz regiona bi se setio da napiše nešto i o tome.

Međutim, to se nije desilo. I sada, kada je najavljen najveći do sada skup naredne nedelje, 14. septembra od 18.30 u 140 mesta, Indeks, Jutarnji, Kliks, Avaz, Kossev, Gazeta - ćute.

Zajedno sa zastrašujućim najavama o vojnom udruživanju, ovo je još jedan dokaz koordinacije država iz regiona čiji je cilj da se svaka dobra, pozitivna pojava u Srbiji mora sakriti po svaku cenu.