"Mi smo za rad, mi nismo za nasilje"

Ovim porodičnim skupovima, koji su bili prijavljeni unapred, prisustvavao je i veliki broj dece, od koja su neka nosila i narodnu nošnju. Građani, njih 126.000, su nosili trobojke, balone u bojama zastave Srbije, kao i parole kojima su iskazivali protivljenje nasilju i zaustavljanju Srbije.

Skupovi su prošli bez incidenata, izuzev onih koje su inicirali malobrojni i agresivni blokaderi.

U snimku ispod možete videti glavne poruke građana protiv blokada.

Vratite mi moju Srbiju: Glavne poruke građana protiv blokada Izvor: Kurir

Naši sugrađani su potpuno jasni - žele da im se vrati njihova Srbija, i da nastave da žive normalno.

"Protiv sam blokade i nasilja i želim da se mi studenti vratimo na fakultete", "Mi smo za rad, mi nismo za nasilje", "Želimo Srbiju u kojoj ulice pripadaju miru, a škole i fakulteti znanju", "Ovde smo da iskažemo našu ljubav prema Srbiji, prema našoj jedinoj otadžbini"...

To su samo neke od poruka koje su naši sugrađani imali za sve one koji žele da blokiraju zemlju.