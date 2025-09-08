Slušaj vest

Grupa blokadera počela je danas u 14 časova u Beogradu protest ispred zgrade Vlade Srbije i blokirali Nemanjinu ulicu. Zatim su se uputili do Palate pravde, gde su izveli sraman performans: prosuli su crvenu farbu po stepenicima, uništavajući tako javnu imovinu.

1/11 Vidi galeriju Sramne scene blokadera ispred Palate pravde Foto: Marko Karović

Prema planu organizatora protesta, sledeća "stanica" im je zgrada Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, a potom će se uputiti i do Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova koji se nalazi na Novom Beogradu, na uglu Bulevara Mihajla Pupina i Bulevara umetnosti.