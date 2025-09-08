Slušaj vest

Naime, Dubravka Đedović Handanović je objavila fotografiju ćerke iz porodilišta.

- Najlepšu narukvicu na svetu sam dobila u Narodnom frontu. Hvala lekarima, babicama, medicinskom osoblju u Narodnom frontu na pažnji, brizi, profesionalizmu i nezi koju ste nam pružili i učinili da bezbrižno dočekam jedan od najlepših trenutaka u životu! Deca nam se rađala! Broj 4186 - napisala je ona u opisu objave, dok su se u komentarima nizale čestitke.

Nekoliko dana pred porođaj Dubravka Đedović Handanović je govorila o trudnoći.

- Ja sam pokušavala da to ne bude tema do sada, da obavljam svoj posao odgovorno, takva sam osoba, mislim da se od mene to očekuje. Zdravlje mi je omogućilo da sve bude tako do kraja, bilo je naporno i izazovno, ali kad se nešto želi onda se sve može. Mislim i da je moguće, u ovom slučaju, da bude i razvoj porodice i da žena može da nastavi da obavlja svoje profesionalne aktivnosti, ali da doprinese razvoju društva, u smislu povećanja nataliteta, to nam svima treba, i da to treba da budem primer svima. Zahvalna sam što sam imala zdravstvenu mogućnost da to bude tako - rekla je gostujući u jutarnjem.

Podsetimo, Damir Handanović i ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izgovorili su sudbonosno "da" 2023. godine.

Ne propustitePolitikaPORODILA SE DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Ministarka rudarstva i energetike na svet donela devojčicu
IMG-20250717-WA0008.jpg
PolitikaPOGLEDAJTE KAKO IZGLEDA DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ PRED SAM POROĐAJ: Ministarka radila maltene do poslednjeg dana! (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-14 at 12.26.03 PM (2).jpeg
PolitikaMINISTARKA SIJA U POODMAKLOJ TRUDNOĆI: Trudna Dubravka Đedović Handanović se pojavila na svečanom prijemu i svi su komentarisali samo jedno (FOTO)
d.jpg
PolitikaOVAKO SU MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ IZGLEDALI NA VENČANJU: Upoznali su se sasvim slučajno, evo gde (FOTO)
screenshot-20230807-113731.jpg