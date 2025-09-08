Aktuelna kriza menadžmenta Junajted grupe izbacila je na videlo mnoge stvari koje je Dragan Šolak radio iza leđa vlasnika i partnera Junajted grupe. Kurir je u više navrata pisao o čitavoj skrivenoj mreži novčanih tokova koji su zamagljivali sumnjive poslove, akvizicije i raznorazne transakcije s jednim ciljem, a to je Šolakovo lično bogaćenje.

Važna karika u tom lancu svakako je bila Aleksandra Subotić, dugogodišnja direktorka Junajted medije. Njoj Šolak nije samo dodelio da upravlja njegovom medijskom mašinerijom, već je imala poluge kojima je kontrolisala protok novca kroz ofšor zone. Taj segment njenog poslovanja držao se u tajnosti, ali su nakon prodaje SBB, najvećeg dela Junajted grupe, isplivale mnoge stvari koje nesumnjivo pokazuju da je Aleksandra Subotić, za svoj ili Šolakov račun, izvlačila milione iz Junajted grupe. Time je raspršena lažna slika o njoj kao zaštitnici slobodne reči i nezavisnog novinarstva u Srbiji, koju uporno guraju mediji pod Šolakovim uticajem. Pokazalo se da se iza svakog njenog koraka, identično kao i u Šolakovom slučaju, krije jasna motivacija u ogromnom novcu i ličnom interesu.

Panama i Malta

Istraživanje Kurira otkriva da je Aleksandra Subotić kontrolor ofšor kompanija u Panami i na Malti i da se ta njena uloga vremenski poklapa s njenim angažmanom u ključnim medijskim biznisima. Korporativna dokumentacija pokazuje da ona od 2013. poseduje široko ovlašćenje po osnovu punomoćja nad panamskom firmom "Benelux Inter Media S. A", kao i da je jediniakcionar dve kompanije sličnog naziva na Malti - "Benelux Intermedia Holding Ltd" i "Benelux Intermedia Ltd".

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izašao je u javnost sa informacijom da je Aleksandra Subotić baš preko ofšor struktura na Malti i u Panami izvlačila ogromne sume iz Net TV, firme koju je domaća kompanija početkom godine kupila od Junajted grupe. Inače, Net TV je provajder srpskog medijskog sadržaja za dijasporu.

- Kad smo preuzeli Net TV, našli smo fiktivni ugovor kojim je firma koja je u vlasništvu Aleksandre Subotić, koja je imala firme u Panami, a posle ih je prebacila na Maltu, faktički od 2013. godine izvlačila stotine hiljada evra i milione iz firme Net TV - izjavio je nedavno Lučić.

Na osnovu dosadašnjih informacija, pretpostavka je da je Subotićeva, dok je upravljala Net TV Plusom, a kasnije i kao direktorka Junajted medije, ugovarala da njena privatna ofšor firma naplaćuje Net TV-u, tj. Junajted grupi usluge ili imovinu koja je ili nepostojeća, ili precenjena.

Pod lupom: Tri sumnjive transakcije Mandat Aleksandre Subotić obeležile su velike transakcije koje su bile pod lupom ili zbog sukoba interesa, ili zbog loših finansijskih ishoda. Posao s "Direct Mediom" se posebno izdvaja, jer je to bila transakcija koja je koristila Šolaku kao insajderu, a na štetu bilansa Junajted grupe, u čemu je Subotićeva bila saučesnik ili barem svesno zatvarala oči pred precenjenom vrednošću. Na sličan način bili su sumnjivi i poslovi kupovine "Nova Broadcastinga" (Bugarska) i "Telegrafa" iz 2021. godine, kao i ulaganje u "Marquee Arts", britansku striming platformu za umetničke performanse.

- Plaćanja po tim ugovorima praktično su izvlačila gotovinu iz Junajted grupe ka entitetu koji je ona kontrolisala. Koliko je tačno novca Subotićeva isisala preko ove šeme, još nije moguće utvrditi, ali jedno je izvesno - ova prelivanja su omogućila da se pojedinci bogate na štetu bilansa firme. Subotićeva je iskoristila svoju dvostruku ulogu da kao menadžer sa ovlašćenjima za trošenje i kao vlasnik eksternog dobavljača nepropisno preusmerava korporativna sredstva - naglašava izvor Kurira.

Finansijski izveštaji

Istraživanje Kurira je utvrdilo da zvanični revidirani finansijski izveštaji Junajted medije beleže značajne otpise i umanjenja vrednosti na poslovima realizovanim u vreme njenog rukovođenja, što daje osnovu za sumnju u finansijske nepravilnosti. Posebno se izdvaja godišnji izveštaj "United media s. a r. l." za 2024, u kom je evidentiran gubitak od 22,2 miliona evra po osnovu umanjenja vrednosti investicije ("Direct Media", firme koja je kupljena po nesumnjivo naduvanoj ceni). Ovi i mnogi drugi poslovi otkrivaju da je mandat Aleksandre Subotić bremenit problemima u upravljanju i mogućim sukobom interesa.

Pravilnik o sukobu interesa Junajted grupe iz 2023. definiše lični finansijski interes u partnerskoj firmi kao ozbiljan sukob koji mora biti prijavljen. Ako su ofšor kompanije Subotićeve poslovale s Junajted grupom bez prijavljivanja i nadzora, to bi predstavljalo jasno kršenje tog pravilnika, ali i osnovnih fiducijarnih dužnosti. Analizom dostupne dokumentacije može se pouzdano tvrditi da postoje značajni dokazi o potencijalnim neprijavljenim transakcijama u sopstvenu korist i sukobima interesa vezanim za ofšor entitete Subotićeve.

Prema našem istraživanju, Subotićeva je direktno povezana s najmanje tri ofšor kompanije, sve s nazivom "Benelux Intermedia":

1. "Benelux Inter Media S. A." (Panama) - osnovana 12. marta 2013. u Panami (reg. br. 797167). Zvanični direktori su profesionalni nominalni predstavnici, ali je na dan osnivanja doneta odluka kojom je Aleksandra Subotić dobila široko generalno punomoćje da zastupa firmu i aktivno ga je koristila. S obzirom na nominalne direktore i kasnije osnivanje sličnih firmi pod njenim vlasništvom, veoma je verovatno da je Subotićeva stvarni i jedini vlasnik ove panamske kompanije.

2. "Benelux Intermedia Holding Ltd" (Malta) - malteška holding kompanija (reg. br. C 95544), osnovana u maju 2020. Od avgusta 2023. Aleksandra Subotić je zabeležena kao jedini vlasnik svih akcija. Direktori i sekretar su malteški profesionalci (dr Džonatan de Đovani i dr Kler M. Kaleja Zamit), što ukazuje na korišćenje lokalnih korporativnih servisera.

3. "Benelux Intermedia Ltd" (Malta) - malteška ćerka firma (reg. br. C 95832), osnovana u junu 2020. Ova kompanija je u potpunom vlasništvu pomenutog holdinga ltd, što praktično znači da je Subotićeva krajnji vlasnik kroz tu strukturu.

Lična mreža

Dragan Šolak, Aleksandra Subotić, Didi Janković i Danijel Rokvić Foto: Graham Hunt / imago sportfotodienst / Profimedia

- Ove ofšor firme očigledno su deo lične korporativne mreže Subotićeve formirane tokom i posle njenog prelaska u rukovodstvo Junajted grupe. Treba obratiti pažnju na vremenski raspored. Panamska firma je osnovana početkom 2013, nekoliko meseci pre nego što je Subotićeva napustila Net TV Plus, a to je bilo u avgustu iste godine. To je i oko godinu dana pre nego što je postala direktor Junajted medije. Malteške firme su formirane 2020, tokom njenog mandata, a 2023. su prešle direktno na njeno ime. Ovo preplitanje otkriva mnogo toga - objašnjava naš dobro upućen izvor.

Karijerni razvoj: Od sekretarice do maherke u Panami Aleksandra Subotić je bivša devojka biznismena Danijela Rokvića, koji je danas muž pevačice Didi Janković, i radila je kao sekretarica u njegovoj firmi "Danijel sat". Šolak je s Rokvićem uplovio u poslovne vode na početku svog biznisa, a kada se on dovoljno razvio, na scenu je stupila Aleksandra Subotić. Prema našim saznanjima, upravo je ona pomogla Šolaku da dođe do vlasništva nad Rokvićevom kompanijom i od tada njih dvoje postaju poslovni tandem, a upućeni izvori kažu i nešto više od toga. Subotićeva je od 2008. do 2013. bila generalna menadžerka Net TV Plusa, provajdera srpskog medijskog sadržaja za dijasporu, a 2014. postavljena je za generalnu direktorku Junajted medije. Njen mandat u Junajted grupi poklopio se sa ubrzanom ekspanzijom grupe u medijskom sektoru, ali i sa korišćenjem ofšor struktura usko povezanih s njom.

Zanimljivo je i naše otkriće da je osnivanje "Benelux Inter Media S. A." koordinirao srpski advokat Radovan Lalin.

- Isti taj čovek, to jest njegova advokatska kancelarija, organizovao je formiranje ofšor firmi i za Subotićevu i za njenog bivšeg partnera Danijela Rokvića. Prema procurelim podacima, Lalin je angažovao panamsku firmu "Aleman, Cordero, Galindo & Lee" da osnuje "Benelux Inter Media S. A." za Subotićevu, a u isto vreme da za Rokvića osnuje "Wnet Media S. A".