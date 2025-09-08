Politika
UMESTO NAJAVLJENIH 20.000, JEDVA DOŠLO 3.000 Sve pompezne najave i namere blokadera pale u vodu! Današnji ponedeljak ipak jeste samo običan dan (FOTO)
Najavljivali su 20.000, došlo 3.000. Govorili da će sve stati, nije stalo ništa. Odlučniji nego ikad? Možda. Ali brojke ne lažu.
Upravo je to sva "pompeznost" blokaderskog skupa koji je danas organizovan u Beograd.
U nameri da ponovo izazovu nasilje i destabilizaciju, sada im je valjda jasno da narod više nije zainteresovan da igra po njihovoj matrici.
I očekivali su da će biti odlučujući ponedeljak, ali sve se svelo na to da je ovo ipak još jedan običan ponedeljak u nizu. Jedina razlika je što su građani, kojih je juče na skupu protiv blokada bilo skoro 130.000, prozreli njihove namere i ne pristaju na orkestrirano urušavanje države - naprotiv, sada mu se i suprotstavljaju!
