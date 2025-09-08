U nameri da ponovo izazovu nasilje i destabilizaciju, sada im je valjda jasno da narod više nije zainteresovan da igra po njihovoj matrici.

I očekivali su da će biti odlučujući ponedeljak, ali sve se svelo na to da je ovo ipak još jedan običan ponedeljak u nizu. Jedina razlika je što su građani, kojih je juče na skupu protiv blokada bilo skoro 130.000, prozreli njihove namere i ne pristaju na orkestrirano urušavanje države - naprotiv, sada mu se i suprotstavljaju!