Jedan tiktoker, poznat po duhovitim snimcima na račun blokadera, danas je brutalno napadnut u centru Beograda, na još jednom neprijavljenom skupu blokadera.

Naime, on je mirno šetao raskrsnicom Nemanjine i Kneza Miloša, kada ga je masa muškaraca opkolila i počela besomučno da ga vređa i preti. Zanimljivo je da je među “mirnim studentima” koji su se istakli u pretnjama najviše bilo tetoviranih muškaraca, kao i onih sumnjivog ponašanja koji su tiktokera gurali, saplitali i bukvalno fizički izgurivali sa svog skupa.

Napadnut tiktoker na blokaderskom protestu Izvor: Kurir

Nasilje je eskaliralo na samom kraju, kada ga je jedan nasilnik iz mase gurnuo pri čemu je tiktoker pao na zemlju. Kao što blokaderi vole da targetiraju sve nestomišljenike, čiji je jedini greh što ne misle kao oni, sada je vreme da “učinimo poznatim” i “nenasilne” demonstrante koji prete, vređaju, udaraju i nasrću na bilo koga ko im nije po meri! Prepoznajete li ove nasilnike koji se verovatno predstavljaju kao studenti a u video zapisu možete videti kako se u stvari ponašaju?!

Foto: Kurir

Foto: Kurir