"Zdravičarska tradicija je jedan od najlepših simbola identiteta srpskog sela. Zdravice su više od običaja — to su svečani trenuci kada se rečju, pesmom i željom za dobrobit izražavalo zajedništvo i sreća. Zdravica je tu da pomiri, ujedini i osokoli", poručio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić nakon prošlonedeljnih Miholjskih susreta sela održanih u selima širom Srbije, na kojima je upravo ova baština bila u centru pažnje.

Program u selu Kosatica kod Prijepolja otvorio je zdravičar Milanko Minja Matović:

- Gde se braća s pesmom dozivala, zdravica se uvek kazivala. Zdravica se zdravila kad se slava slavila, kad se kuća pravila, kad se žita sijala, kad se ljetina sabirala, kad se livada sa mobom kosila i kad se đevojka prosila.

I Miholjske susrete u Resniku kod Sokobanje začinio je zdravičar Svetislav Veljković. Kako kaže, od malena sakuplja i voli ove narodne besede.

- Slušao sam ih još kao mali od starih u svom selu. A kasnije sam počeo i sam da ih pišem i kazujem. Kao član KUD, na kraju svakog nastupa volim da održim zdravicu, a smatram ih jednim od najlepših darova naše tradicije koje ne smemo da zaboravimo - rekao je.

Mnogobrojni posetioci Miholjskih susreta u selima ovih opština uživali su i u guslarskim pričama, izvođenjima trubača i brojnih pevačkih grupa, frulaša, violinista, kao i u nastupu recitatora i pevača sevdalinki.

Posebno posećena bila su takmičenja za najbolju domaću rakiju od divlje kruške, kao i sportski deo programa koji ni kiša nije omela.

Naoštreni "višebojci" takmičili su se u bacanju kamena s ramena, nadvlačenju konopca, kao i vuči balvana volovima, gde su čuvene rabadžije pokazale izuzetnu snagu i spretnost.

Čak 17 ekipa predstavilo je svoje štandove prepune domaće hrane, rukotvorina i tradicionalnih proizvoda.

I Nova Varoš je u selu Božetići obeležila susrete u znaku tradicionalne kulturne baštine. I ovde su zdravičari kazivali najbolje želje učesnicima i gostima, ali su se čule i izvike - tradicionalno pevanje koje je ubeleženo u UNESKO listu nematerijalne kulturne baštine.

- Ova vrsta dvoglasnog pevanja, koje se izvodilo u pauzama posle moba, kosidbi, radova u njivi, karakteristična je za zlatarsko-zlatiborski kraj, a tematika je uglavnom ljubavna ili revolucionarna - kaže Mića Raketić iz Udruženja pevača izvika i dodaje da je pre pet decenija bila sramota da devojka iz ovog kraja ne zna da peva izvike.

Tradicionalno najveće interesovanje posetilaca novovaroških susreta bilo je za degustaciju pobedničkih uzoraka zlatarskog sira i heljdopite.

Pored ovih opština prethodnog vikenda sretali su se i susretali meštani sela Kule, Subotice, Kovačice, Plandišta, Golupca, Merošine, Svrljiga, Boljevca, Bujanovca i Preševa. Kao i svake godine septembar nudi najbogatiji program Miholjskih susreta sela, pa će tako svakog narednog vikenda posetioci imati pred sobom težak izbor koji deo Srbije da posete i uživaju u sportu, gastronomiji i kulturno-umetničkom programu.