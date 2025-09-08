Slušaj vest

Više od 126.000 građana okupilo se u nedelju popodne u 111 mesta širom Srbije na skupovima protiv blokada odakle su poslali poruke ujedinjenja i mira, a slike porodica s decom u narodnoj nošnji, s balonima i srpskim zastavama, obišle su celu zemlju. S druge strane, blokaderi su opet izazvali nasilje i haos u Kosjeriću i napali policiju, prilikom čega je povređeno troje policajca, od kojih jedan teže jer je pogođen kamenom u glavu!

Naime, u Kosjeriću je grupa blokadera pokušala da zaustavi građane koji su mirno šetali od 18.30 na prijavljenom skupu "Stop blokadama", a zatim su bacili i nekoliko kamenica ka policajcima. U tom sukobu su povređena tri pripadnika MUP, od kojih je jedan zbog zadobijenih povreda zadržan u užičkoj bolnici.

Incidenti

Predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić rekao je juče da su identifikovani svi oni koji su napali policiju, kao i da građani okupljeni protiv blokada nisu želeli sukob "jer je ovo bio dostojan skup, nisu hteli da nasedaju na provokacije koje su dobijali s druge strane, pa su se povukli".

Građani u Kosjeriću okupili su se protiv blokada Foto: Kurir/Z.G

U Šapcu, nakon što nisu uspeli da mirne građane isporvociraju na sukobe i zaustave šetnju, blokaderi su izveli sraman performans u kom su išli ulicama u zaštitnim odelima i obavljali "dezinfekciju", aludirajući da su svi koji su protiv blokada zapravo bolesni!

Pre ovog, organizatori i građani koji su učestvovali u ovoj šetnji pristali su da promene rutu kretanja kako bi izbegli incidente, o čemu je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić:

- Hteli su tuču, a mi smo rekli: "Pomerite se, mi nećemo tuču s braćom i sestrama." Vidimo da ih je malo, ali pametniji popušta.

Manjina

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da su dva lica Srbije jasno viđena u nedelju po podne i uveče.

Srđan Barac: Put kojim idemo je put zajedništva i razvoja, a oni koji biraju nasilje sami sebe isključuju iz toga Foto: Kurir Televizija

- Dok su s najvećeg skupa protiv blokada stizale poruka jedinstva, mira i budućnosti, u Kosjeriću su oni koji sebe nazivaju "blokaderima" ponovo posegli za haosom i nasiljem. Građani su već pokazali da žele mir, stabilnost i slobodu kretanja, a ne ucene i destrukciju. Srbija je jača od manjine koja pokušava da nametne nered. Put kojim idemo je put zajedništva i razvoja, a oni koji biraju nasilje sami sebe isključuju iz toga - kazao je Barac.

Skupovi su održani od Subotice i Novog Sada do Beograda, Niša, Čačka, Kaća, Ivanjice, Kragujevca, Kraljeva, Zvečana i Leposavića. Predsednik Vučić bio je u Borči s građanima, a u Zemunu su se ljudima pridružili ministri finansija Siniša Mali, policije Ivica Dačić, diplomatije Marko Đurić, dok je na okupljanju u Kaću prisustvovao predsednik SNS Miloš Vučević.

Novi skup u nedelju: Ide se na obaranje rekorda

Centar za društvenu stabilnost pozvao je građane da se okupe u nedelju, 14. septembra, na novim skupovima protiv blokada. Oni su pozvali građane da obore rekord dosadašnjih okupljanja i da bude više od 150.000 ljudi, koji će se okupiti u preko 130-140 mesta u Srbiji.