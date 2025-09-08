Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se na Tviteru i poručila da Šolakovi mediji spinovanjem i obmanjivanjem javnosti pokušavaju da se predstave kao žrtve “targetiranja”, dok u stvari, kako kaže, istina ruši mit o njihovom profesionalnom izveštavanju.

- U svom dobro poznatom maniru, nastavlja se spinovanje i obmanjivanje javnosti o targetiranju Šolakovih medija, od strane državnih zvaničnika. Posebno je zanimljivo da su nas optužili da se to targetiranje ogleda u “diskreditaciji i širenju nepoverenja prema njihovom izveštavanju.

Dakle, kada kažete da obmanjuju javnost, onda širite nepoverenje prema njihovom izveštavanju.

A evo samo nekoliko primera njihovog izveštavanja SAMO u poslednjih nekoliko meseci (ako bih nabrajala i od ranije, spisak bi počeo i završio se intervjuom SA OSOBOM KOJA ČAK NI NE POSTOJI - čuveni Daniel Smit).

- Maloletni dečak iz Valjeva preminuo usled policijske brutalnosti. Istina: niko nije preminuo, dečak ne postoji.

- Policajka iz Crne Gore uhapsila studentkinju. Istina: policajka iz Crne Gore demantovala, nije ni bila u Srbiji.

- Istraživanje javnog mnjenja po kome studenti (blokaderi) imaju najveću podršku. Istina: istraživanje objavila nepostojeća fondacija.

- Vozač u Žarkovu pregazio čoveka na blokadi. Istina: Vozač nikoga nije ni pipnuo, blokaderi ga napali i polomili mu retrovizor.

- Automobil iz pratnje predsednika Vučića izazvao udes u Boru, povređeno dete sa posebnim potrebama. Istina: nijedan automobil koji ima bilo kakve veze sa pratnjom i obezbeđenjem predsednika nije bio ni blizu ovog incidenta.

- Predsednik Vučić izmislio da je lošeg zdravstvenog stanja da ne bi otišao u Moskvu. Istina: predsednik bio u Moskvi.

Da ne pominjemo laži oko zvučnog topa i “mirnim protestima bez indcidenata“ tokom kojih blokaderi ruše i pale prostorije političkih stranaka, napadaju policiju i na koje dolaze maskirani, sa šlemovima, motkama i molotovljevim koktelima.