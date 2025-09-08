Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je danas na prijemu dece poginulih i ranjenih policijskih službenika povodom početka školske godine da je Ministarstvo unutrašnjih poslova druga porodica potomcima poginulih i stradalih koja će se uvek truditi da im pruži svu moguću podršku.

- Hvala vam što ste i danas ovde i što zajedno obeležavamo početak još jedne školske godine. Svaki susret sa vama je dragocen i posebno emotivan. Vaši očevi su heroji Srbije. Oni su štitili naš narod, naše ulice, našu slobodu. I mi to nikada nećemo zaboraviti. Njihov primer hrabrosti, odanosti i ljubavi prema otadžbini treba da bude temelj životnog puta kojim ćete vi koračati - poručio je ministar Dačić u Bazi Ronilačke jedinice Žandarmerije.

Ministar Dačić je istakao da Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada neće zaboraviti njihovu žrtvu.

- Vaši očevi nisu bili samo obični ljudi u uniformi. Oni su bili stubovi naše države, čuvari reda i bezbednosti, ljudi na koje smo svi mogli da računamo u najtežim trenucima. Njihova hrabrost, predanost i požrtvovanost bili su kamen-temeljac stabilnosti i sigurnosti naše Srbije. Bilo je to vreme kada su morali da budu na prvim linijama, da brane narod, zakone, našu slobodu i mir. I oni su to činili bez pogovora, sa punim srcem - rekao je Dačić, dodavši da Ministarstvo unutrašnjih poslova čuva uspomenu na njih sa dubokim poštovanjem i pijetetom, kao i da se nove generacije policajaca uče da znaju koliko su ti ljudi bili važni za sve nas.

1/11 Vidi galeriju Prijem dece poginulih i ranjenih policijskih službenika Foto: Ustupljene MUP

Kako je naglasio Dačić, Ministarstvo unutrašnjih poslova će učiniti sve da se dela poginulih i ranjenih pripadnika nikad ne zaborave.

- Vi, draga deco, nosite to nasleđe – nasleđe časti i odgovornosti. Iako su vaši roditelji možda otišli prerano ili su teško povređeni, njihova dela ostaju večna, a mi se brinemo da se njihovo ime i njihova hrabrost ne zaborave. Zato smo danas ovde, svi zajedno, da obeležimo početak školske godine, jer to nije samo trenutak kada se ponovo vraćate knjigama i učionicama. To je početak novog poglavlja u vašim životima, vreme novih izazova, novih prijateljstava i novih mogućnosti - istakao je ministar Dačić, poručivši učenicima da će im škola dati znanje i alate da izgrade svoju budućnost i da postanu ljudi koji će sutra značajno doprinositi razvoju i napretku države.

Dačić je poželeo mnogo uspeha svim učenicima u novoj školskoj godini, poručivši im da budu uporni, vredni i da poštuju sebe i druge.

- Kao ministar unutrašnjih poslova, želim vam da u ovoj školskoj godini imate mnogo uspeha, da učite sa radošću i da nikada ne prestanete da sanjate velike snove. Želim vam da budete uporni, vredni i da poštujete sebe i druge. A kao čovek, želim vam pre svega zdravlje, sreću i da nikada ne izgubite veru u ljude i u sebe. Ova školska godina je vaša šansa da pokažete koliko ste jaki i koliko možete da napravite svet boljim mestom. Mi smo tu da vam pružimo podršku, da vam olakšamo svaki korak, i da zajedno sa vama gradimo budućnost na koju ćemo svi biti ponosni - poručio je ministar Dačić, koji je povodom početka školske godine uručio prigodne poklone deci.