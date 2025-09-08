Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je odgovorio na Kurtijev govor na sednici u Prištini na kojem je istakao da će "stvoriti zajedničku vojnu jedinicu sa Oružanim snagama Republike Albanije".

Kurti ponovo zvecka oružjem i pokušava da dovede do eskalacije sukoba i zapali region Zapadnog Balkana. Sklapanje vojnih saveza uperenih protiv Srbije podseća na ono što se radilo devedesetih godina prošlog veka, i kada se sve sagleda sa istorijskog aspekta jasno je šta se sprema i da se radi protiv srpskog naroda. A Aljbin Kurti je perjanica takve genocidne politike protiv srpskog naroda i ne da to ne krije, već se time i hvali. Vojni savez takozvanih Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, čije formiranje Kurti sada najavljuje, nije ništa drugo nego nova direktna pretnja Srbiji i srpskom narodu, i novi Kurtijev korak ka formiranju “velike Albanije”- napisao je Vučević na društvenoj mreži.

Predsednik SNS dodao je da opet imamo ćutanje međunarodne zajednice pred čijim očima i ušima Kurti najavljuje novi ratnički pir.

- I opet imamo od strane takozvanih prištinskih vlasti grubo gaženje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, po kojoj je Kfor jedina dozvoljena vojna formacija na prostoru Kosova i Metohije. Za razliku od Kurtija i njegovih ratnih huškača, Srbija ostaje dosledna poštovanju Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, zaštiti svojih sunarodnika i očuvanju mira i stabilnosti. Spremni smo da branimo svoj narod i svoju otadžbinu, ali ne želimo da pravimo nikakve sukobe, i to je naš odgovor svima koji ih najavljuju i priželjkuju, i prave saveze usmerene protiv nas. Srbija se bori za mir, i zarad njegovog očuvanja radi na jačanju vojnih i političkih kapaciteta za suočavanje sa svim izazovima, ali nikome ne preti i ni prema kome ne zvecka oružjem. To je razlika između nas i onih koji žele da nas vrate u devedesete. A koliko je Srbija danas moderna i snažna u cilju očuvanja mira, ceo svet će moći da vidi 20. septembra, kada u Beogradu organizujemo veličanstvenu vojnu paradu- poručio je putem Iksa.

