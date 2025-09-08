Slušaj vest

Dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja (DIF) u Novom Sadu Patrik Drid, koji je 1. septembra ušao na taj fakultet posle višemesečne fizičke blokade zgrade, izjavio je, posle sastanka sa studentima i nastavnim osobljem, da je nađeno rešenje za dalji rad fakulteta i da će se nastaviti ispitni rok, navodeći da nema blokade zgrade i da policija više nije unutra.

Patrik Drid je za Tanjug rekao da je na sastanku bilo napeto, ali da je postignut dogovor.

- Napravili smo neke ustupke, oni su napravili neke ustupke, kao što inače ide u dijalogu i kompromisu. Našli smo rešenje i idemo dalje. Nastavljamo sa radom i ispitima, da privedemo kraju, da možemo početi sledeću školsku godinu na vreme - istakao je Drid.

Naglasio je da je postignut kompromis i da studenti i profesori sada normalno ulaze i izlaze iz zgrade fakulteta.

Patrik Drid Foto: Beta Dragan Gojić

Dekan je rekao da je sastanku prisustvovalo više od 100 studenata i skoro svi profesori, istakavpi da je prošle nedelje polagano 1.500 ispita, a položeno oko 1.100.

Rukovodstvo Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu 6. septembra je pozvalo sve nastavnike i studente da prisustvuju sastanku i navelo da je cilj postizanje dogovora oko ispitnih rokova i vođenje konstruktivnog dijaloga o studentskim zahtevima.

Ušao na fakultet

Drid je 1. septembra ušao na fakultet, koji su studenti u blokadi držali od 22. aprila, a tada je naveo da će u zgradi ostati dok ne bude pripremljena za ispitni rok.

Policija je na njegov poziv obezbeđivala zgradu, a studenti u blokadi su potom pozvali na proteste ispred fakulteta, tokom kojih su učesnici više puta pokušali nasilno da uđu u zgradu napadajući pripadnike policije.

Fakultet je 3. septembra saopštio da je u zgradi izvršeno uklanjanje otpada, detaljno čišćenje i provetravanje, tehnička provera vodovoda i elektroinstalacija, kao i dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija.

Ispitni rok je počeo 1. septembra, a ispiti su održavani u zgradi na Đačkom igralištu i na bazenu, objavljeno na sajtu DIF-a, prenosi RTS pisanja Tanjuga.