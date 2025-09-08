Slušaj vest

Najave o formiranju zajedničke vojne jedinice između tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, uz investicije od preko milijardu evra u vojni sektor i razvoj dronova na teritoriji Kosova direktna su pretnja našoj državi. Srbija upozorava da se pred našim očima stvara opasna političko-vojna osovina, koja ne samo da krši Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, već direktno preti stabilnosti čitavog regiona.

S druge strane, predstavnici Prištine, Tirane i Zagreba poručuju da je reč o legitimnoj saradnji u cilju unapređenja bezbednosti i usklađivanja sa evroatlantskim standardima.

O tome da li se pred našim očima formira stvarna pretnja po bezbednost Srbije i u kojoj meri najavljene vojne aktivnosti i savezi krše međunarodne dogovore i pravne okvire poput Rezolucije 1244 govorili su gosti emisije "Usijanje": prof. Predrag Marković istoričar, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku i Stevan Ignjatović pilot u penziji.

- To je antisrpski čin. Mada, iznenađuje me Slovenija. Zašto je ona ušla u to kada nema nikakve interese? Ne zaboravimo da je uz američku pomoć Hrvatska formirala vojsku. OVK nije mogao da se nosi sa našom vojskom, tako da mislim da im je ovaj savez bezuspešno napravljen. Cilj je bio da OVK oslobodi kopneno 1999. godine, a NATO da oslobodi Kosovo avionima. Pokazalo se da nisu bili u stanju ni metar da priđu srpskoj zemlji. Kada se uključila vojska Jugoslavije, oni su doživljavali poraz za porazom - kaže Marković i dodaje:

- Poraz Kurtija na izborima je pokazatelj da nacionalizam glasača nije dovoljna legitimacija. Kurti svoju politiku svodi na mržnju prema Srbima i nije mogao da održi tu većinu. Ja ne znam ko bi ratovao sada? Prvo treba da neko živi u tim mestima gde se ratuje, Kosovo je ispražnjeno. Bez ogromne podrške neke velike sile, te vojske nisu u stanju da ugroze državu Srbiju.

Oružane formacije i zveckanje oružjem od strane Prištine dešavaju se pred očima kompletne međunarodne zajednice, koja za sada nije reagovala ni na jedan vojni savez koji je Priština formirala sa Hrvatskom i Albanijom koje su članice NATO-a, o čemu je Ignjatović i govorio:

- Pre neki dan je završena vojna vežba, gde su učestvovali albanski vojnici. Izvršena je velika transformacija OVK. Oni su formirali vojsku bez obzira na sve odluke Saveta bezbednosti. Oni su poslali grupu ljudi u Tursku, koji će se školovati za borbene helikoptere koje će dobiti od Amerike. Dobili su od Amerike dosta. Nemaju za sada ratno vazduhoplovstvo i tenkove. Ako dođe do sukoba, sigurno bi im helikopteri i doleteli. Ukoliko bi došlo do duela između nas i njih, Amerikanci bi se sigurno uključili - ispričao je Ignjatović i dodao:

- Sav taj strah Hrvatske i Albanije im daje razlog da se ovako ponašaju: da se naoružavaju i da imaju spoljnu saradnju sa Amerikom, Nemačkom. Imaju strah da Srbija prva ne napadne. Treba se zamisliti nad tom činjenicom. Ubeđen sam da će oni za godinu dana vojno krenuti na sever KiM, sve ide ka tome. Po mojim nekim procenama i saznanjima, vrlo je jasno da će oni u narednih godinu dana krenuti. Moramo biti spremni i ne smemo da dozvolimo da taj narod dole doživi 17. mart i moramo im pomoći.

Đurić ističe da je strah od Srbije neosnovan, te da njen položaj između NATO članica ne dozvoljava samostalne intervencije:

- Ako Amerikanci žele da ih naoružaju, oni će to i uraditi. Vojska tzv Kosova ne postoji i ne sme da postoji. Jasno je u Rezoluciji 1244 definisano da može postojati bezbednosna služba, kao policija. Što se tiče bezbednosnih garancija, tome služi KFOR - kaže Đurić i dodaje:

- Što se tiče Trojnog pakta, Milanović je rekao da je to simbolični dokument. Hrvatska planira da ulaže u oružje. NATO alijansa svakako želi da vlada nad Evropom, pogotovo zbog trenutnog sukoba u Ukrajini. Mi nećemo napasti nikoga, NATO alijansa sigurno ima neke razloge zašto je sve ovo usmereno ka Srbiji. Hrvatska i Albanija koriste ovakvu situaciju zbog slabljenja Srbije. Cela srpska granica je u NATO-u, samo Srbija nije. Region je u NATO alijansi i ona ima više političku poruku za nas.

