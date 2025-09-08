Dok predsednik upozorava da insitucije moraju da rade svoj posao, neki bi od Srbije da naprave anarhiju.

- Vreme odgovornosti dolazi, jasno vam je da ovo nisu smene, prave smene tek dolaze - poručio je predsednik Aleksandar Vučić juče sa skupa u Borči.

- Sudije, svi važni tužioci, komandanti policijskih jedinica, šefovi poreskih policija, svi su njihovi, a to vam samo govori o razmerama državnog udara. Vidite ustvari, kako su svi smenjeni njihovi, izgleda da smo dobro pogađali, da smo dobro namirisali, samo smo trebali mnogo ranije to - rekao je Vučić.