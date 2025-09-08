Politika
VREME ODGOVORNOSTI I SMENA TEK DOLAZI! Jasna poruka predsednika Vučića dok grupe tužilaca, sudija i komandanti jedinica rade na sprovođenju državnog udara
Dok predsednik upozorava da insitucije moraju da rade svoj posao, neki bi od Srbije da naprave anarhiju.
- Vreme odgovornosti dolazi, jasno vam je da ovo nisu smene, prave smene tek dolaze - poručio je predsednik Aleksandar Vučić juče sa skupa u Borči.
Neformalne grupe tužilaca, sudija, a sada i komandanti policijskih jedinica rade na sprovođenju državnog udara.
- Sudije, svi važni tužioci, komandanti policijskih jedinica, šefovi poreskih policija, svi su njihovi, a to vam samo govori o razmerama državnog udara. Vidite ustvari, kako su svi smenjeni njihovi, izgleda da smo dobro pogađali, da smo dobro namirisali, samo smo trebali mnogo ranije to - rekao je Vučić.
