Najave o formiranju zajedničke vojne jedinice između tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga i Oružanih snaga Albanije, uz investicije od preko milijardu evra u vojni sektor i razvoj dronova na teritoriji Kosova direktna su pretnja našoj državi. Srbija upozorava da se pred našim očima stvara opasna političko-vojna osovina, koja ne samo da krši Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, već direktno preti stabilnosti čitavog regiona.

S druge strane, predstavnici Prištine, Tirane i Zagreba poručuju da je reč o legitimnoj saradnji u cilju unapređenja bezbednosti i usklađivanja sa evroatlantskim standardima.

O tome da li se pred našim očima formira stvarna pretnja po bezbednost Srbije i u kojoj meri najavljene vojne aktivnosti i savezi krše međunarodne dogovore i pravne okvire poput Rezolucije 1244 govorili su gosti emisije "Usijanje": prof. Predrag Marković istoričar, Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku i Stevan Ignjatović pilot u penziji.

- Položaj srpskog stanovništva na KiM je jako težak, oni su jedna od najobespravljenijih zajednica u Evropi. Naša crkva je htela da napravi bolnicu u okviru crkve. Govorimo o nečemu što je privatna svojina, a ne državna. Vlasti to nisu dozvolile. Svi smo videli i krize sa lekovima, vlasti žele da Srbima tamo učine život nepodnošljiv i da ih proteraju. Žive u vrlo teškoj situaciji, njihova policija je već ulazila na sever, a kada uđe taj KBS, ja uopšte ne znam šta mi možemo da uradimo - kaže Marković:

Dok je funkcionisala unitarna, mešovita policija na KiM, postojao je mali broj optužbi za ratne zločine. U trenutku kada srpski policajci izlaze iz institucija, u istom momentu se otvara "kosovski" institut za ratne zločine. Inicijalni događaj bila je optužnica protiv policajca Slađana Trajkovića. Pored toga, podiže se i hiljadu optužnica, a Đurić objašnjava zbog čega baš u tom trenutku:

- To pokazuje motivaciju, bio je idealan trenutak jer tada više niste imali Srba u institucijama, a samim tim niste imali ni policiju. To je samo jedan od mehanizama pritiska. Njima se ne žuri i oni sve rade postepeno. Žele da naprave nepodnošljivu situaciju da sami odemo, kako niko ne bi mogao da ih optuži za etničko čišćenje - kaže Đurić i dodaje:

- Čitava geopolitička situacija je skrenula pogled sa KiM, nijedna evropska država se ne bavi time. Naši momci su bili voljni da se brane i da deluju 90-ih godina. Mi nismo gubili rat na KiM, ali zbog Jašarija i sumnjivih radnji smo imali američku intervenciju. Bez toga Albanci nemaju način da pruže otpor. Propaganda je dobila rat za Albance.

Ignjatović objašnjava da li se vrši pritisak na Srbe usmeren ka razjedinjavanju srpske zajednice:

- To se događa. Imate pripadnike srpske nacionalnosti koji su u vojsci i vladi. Školovali su se u inostranstvu, u Hrvatskoj i Turskoj. Slušao sam intervju sa jednim momkom koji je rekao da nema šta da traži u Srbiji - kaže Ignjatović i dodaje:

- U Skoplju je završio vojnu akademiju i sad je u albanskoj vojsci. Najnegativnije što može čovek da uradi jeste da bude na dve strane. Takvi ljudi imaju sve privilegije. Albanska formacija je respektabilna i spremna uz podršku Zapada da pregazi sever Kosova. Pitanje je šta ćemo mi tada da uradimo, a obećavali smo tom narodu sve i svašta. Da li ćemo se usuditi da im pomognemo?

