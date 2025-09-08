Slušaj vest

Odavno je poznato da predstavnici opozicije u Srbiji građanima nemaju da ponude bilo šta, a da se njihova politika zasniva na besmislicima, lažima i uvredama.

Sada su u tom svom "programu" otišli korak dalje, udarajući na decu svojih političkih protivnika!

Naime, Zdravko Ponoš je, govoreći za N1, naveo da bi "rešenje bile ciljane sankcije - za šefove policije, a onda i za političko rukovodstvo i njihove porodice".

- Da se njima zabrani ulazak u zemlje EU, zatim članovima njihovih porodica, prekosutra političkom rukovodstvu. Pa da dođe vreme kada njihova deca više ne mogu da studiraju u Berlinu - rekao je, između ostalog, Ponoš.

U nedostatku jasnih ideja za bilo kakvo političko delovanje, Ponoš je posegao za onim najprizemnijim: udaranjem na porodice i decu onih kojima po rezultatima ne može ni da priđe.

Posle svega, nameće se jednostavno pitanje: da li neko ovakav, general koji je posle Oluje tražio državljanstvo Hrvatske, kome su kriva i nečija deca, i njemu slični treba sutra da vode Srbiju?

