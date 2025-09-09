JEZIVE PRETNJE JOVA BAKIĆA VUČIĆU: Onaj ko se bude suprotstavio, biće samleven! (VIDEO)
Jedan od ideologa blokadera Jovo Bakić izneo je jezive pretnje koje su, po svemu sudeći, upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću!
On je gostujući u podkastu "Snaga uma" prvo pokušao da kriminalizuje vlast, verovatno kako bi opravdao svoje pretnje.
- Kada imate organizovanu kriminalnu grupu koja otme državu, vi znate da ta organizovana kriminalna grupa neće dobrovoljno otići. I zbog toga oni moraju na kraju da budu jureni - rekao je Bakić.
On je priznao da protesti slabe, ali da postaju radikalniji, te je izneo sramne pretnje.
- Tu i tamo dakle ima klonuća duhom ali, vrlo brzo će se videti. Da se ovo ne može zaustaviti. Znači, ovo je sila koja se pokrenula i koja melje. Onaj ko se bude suprotstavio, biće samleven - rekao je Bakić i dodao:
- Bolje mu je, moj najdobronamerniji savet ne zato što njemu želim dobro, njemu želim da bude u Zabeli nekoliko decenija, nego želim dobro svima. Bolje mu je da bude u Zabeli nego da prođe na neki drugačiji način.