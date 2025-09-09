Slušaj vest

Jedan od ideologa blokadera Jovo Bakić izneo je jezive pretnje koje su, po svemu sudeći, upućene predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću!

On je gostujući u podkastu "Snaga uma" prvo pokušao da kriminalizuje vlast, verovatno kako bi opravdao svoje pretnje.

- Kada imate organizovanu kriminalnu grupu koja otme državu, vi znate da ta organizovana kriminalna grupa neće dobrovoljno otići. I zbog toga oni moraju na kraju da budu jureni - rekao je Bakić.

On je priznao da protesti slabe, ali da postaju radikalniji, te je izneo sramne pretnje.

- Tu i tamo dakle ima klonuća duhom ali, vrlo brzo će se videti. Da se ovo ne može zaustaviti. Znači, ovo je sila koja se pokrenula i koja melje. Onaj ko se bude suprotstavio, biće samleven - rekao je Bakić i dodao: