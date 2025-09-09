Staniša Krstić, blokader iz Korenite kod Loznice, uhvaćen je pre nekoliko dana u krađi novca iz crkve na saborištu u Tršiću.
Izigravao Kokanovićevo obezbeđenje
DRŽE PREDAVANJA O MORALU I PRAVDI, A KRADU NOVAC IZ CRKVE! Blokader Staniša Krstić snimljen prilikom pljačke bogomolje (VIDEO)
Na snimku se vidi kako nonšalantno prilazi ikoni i uzima novac.
Krstić, stalni učesnik protesta Ne damo Jadar, i ranije je hapšen zbog skakanja na automobil tokom blokada.
Istakao se i kao "obezbeđenje" blokadera, recimo tokom blokade stanice Prokop koje je predvodio Zlatko Kokanović.
Staniša Krstić blokader Foto: Screenshot
Kako se vidi u galeriji, aktivan je na blokadama i protestima i voli da se fotografiše sa "vođama" istih, od vladike Grigorija do Miloša Parandilovića.
