Na snimku se vidi kako nonšalantno prilazi ikoni i uzima novac.

Staniša Krstić krade novac iz crkve Izvor: Kurir

Krstić, stalni učesnik protesta Ne damo Jadar, i ranije je hapšen zbog skakanja na automobil tokom blokada.

Istakao se i kao "obezbeđenje" blokadera, recimo tokom blokade stanice Prokop koje je predvodio Zlatko Kokanović.

Staniša Krstić blokader Foto: Screenshot

Kako se vidi u galeriji, aktivan je na blokadama i protestima i voli da se fotografiše sa "vođama" istih, od vladike Grigorija do Miloša Parandilovića.

