Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je juče u Vili Mir u Beogradu poznatu holivudsku glumicu srpskog porekla Lolitu Davidovič. Evo kako je tekao njihov razgovor...
kako je izgledao privatni razgovor predsednika Srbije s holivudskom glumicom
POSLUŠAJTE KAKO LOLITA S VUČIĆEM PRIČA NA SRPSKOM! Moja ćerka govori bolje, a moj otac je stalno pričao o Beogradu jer je iz Beške! Evo o čemu su razgovarali
Slušaj vest
- Moj otac je stalno pričao o Beogradu jer je iz Beške. On je bio književnik, rekla je Lolita predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je pohvalio njen srpski na šta mu je odgovorila: Moja ćerka govori bolje!
- Ona ima 25 godina, muzičarka je i džez pevačica i svira stalno sa srpskim muzičarima u Los Anđelesu, ponosno je rekla Lolita.
Predsednik je u razgovoru otkrio i iz kojih filmova je se seća pa je pomenuo njenu ulogu u filmu sa Ričardom Girom i Šeron Stoun (Intersection).
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši