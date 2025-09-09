Slušaj vest

- Moj otac je stalno pričao o Beogradu jer je iz Beške. On je bio književnik, rekla je Lolita predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je pohvalio njen srpski na šta mu je odgovorila: Moja ćerka govori bolje!

- Ona ima 25 godina, muzičarka je i džez pevačica i svira stalno sa srpskim muzičarima u Los Anđelesu, ponosno je rekla Lolita.

Predsednik je u razgovoru otkrio i iz kojih filmova je se seća pa je pomenuo njenu ulogu u filmu sa Ričardom Girom i Šeron Stoun (Intersection).

