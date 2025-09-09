Slušaj vest

Poznati glumac i majstor borilačkih veština Džeki Čen biće ambasador specijalizovane izložbe Ekspo 2027, koja će po prvi put biti održana na Zapadnom Balkanu, u Beogradu.

Tema događaja "Play for Humanity - Sport and Music for All" osmišljena je da pokaže kako kreativna igra kroz sport i muziku može doprineti povezivanju ljudi i zajedničkom odgovoru na globalne izazove, a Džeki Čen, u intervjuu za Juronjuz, naglasio je da sport, muzika i kultura nisu odvojeni, već da predstavljaju različite jezike istog duha.

On smatra da će Beograd 2027. godine biti mesto susreta Istoka i Zapada.

- Borilačke veštine su me naučile disciplini, ritmu i poštovanju, vrednostima koje idu daleko dalje od borbe. Gluma mi je omogućila da delim priče koje povezuju ljude različitih kultura - dodaje Čen.

Podseća da je istovremeno i pevač koji je objavio dosta albuma, što je uvek za njega bio način da izrazi emocije emocije direktno iz srca.

- Kada spojite ove tri stvari, vidite da uopšte nisu odvojene: ritam u borilačkim veštinama je kao muzika, pripovedanje u muzici je kao film, i sve one nose nasleđe kulture - dodaje Džeki Čen.

Dodao je da Ekspo vidi kao pozornicu na kojoj nacije dele ideje, inovacije i tradiciju.

- Za posetioce, to je prilika da dožive duh Srbije i energiju Beograda, grada koji se nalazi na raskrsnici Istoka i Zapada, sa istorijom otpornosti i kulturom gostoprimstva. Dolazak u Beograd na Ekspo znači više od gledanja paviljona, znači biti deo globalnog razgovora o našoj budućnosti, a istovremeno otkrivati živahan grad pun muzike, sporta i tradicije. To je poziv na povezivanje, na inspiraciju i na to da se ta iskustva ponesu kući - smatra Čen.

Beograd se sprema da do 2027. godine završi više infrastrukturnih projekata, među kojima su modernizacija sajamskog prostora i unapređenje saobraćajne mreže.

- Ekspo nije samo izložba, već globalni razgovor o budućnosti. Posetioci će moći da osete energiju Beograda, grada sa bogatom istorijom i gostoprimstvom, ali i da učestvuju u stvaranju novih veza i inspiracija - poručio je Čen.

On je bio ambasador izložbe Ekspo 2010 u Šangaju, što ga je, kako navodi, naučilo ga je da ovakvi događaji mogu nadahnuti osećaj zajedništva i kreativnosti.

Džeki Čen veruje da će i Beograd 2027. godine imati istu snagu - da svetu pokaže kako kulturni dijalog prevazilazi granice i kako različitosti mogu postati pokretač nove energije za zajedničku budućnost.

- Sajam u Beogradu treba i imaće isti duh. Srbija se nalazi na raskrsnici Evrope i Azije, mestu gde su se istorije i kulture uvek susretale. Sajam 2027. biće prilika da se pokaže kako Istok i Zapad nisu odvojeni svetovi, već delovi jedne zajedničke budućnosti - smatra Čen.

Čen smatra da Ekspo 2027. može da postane pozornica gde nacije dele ideje, poštuju jedni druge i pronalaze inspiraciju u svojim razlikama.

- Čitavog života sam verovao da kultura nema granice. U filmu sam pokušavao da pomešam istočne tradicije sa zapadnim pripovedanjem. U muzici sam mešao različite ritmove i kroz svoj dobrotvorni rad uvek sam tražio načine da povežem ljude bez obzira na njihovu nacionalnost - dodaje Čen.

On smatra da to treba da bude inspiracija i za nadolazeći Ekspo 2027.