Protkle nedelje na 120 mesta u Srbiji održale su se mirne šetnje građana protiv blokada, koji su zajedno sa državnim službenicima izašli u cilju povratka normalnoj svakodnevnici, radu institucija i oporavku ekonomije.

Tema blokada studenata i društvenih nemira našla se u fokusu jutarnjeg programa Kurir televizije "Redakcija", gde su gosti bili prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, kao i preduzetnik Branko Babić.

Jakovljević: Naše društvo nalazi se u pat poziciji

Jakovljević je ocenio da se gotovo godinu dana zemlja nalazi u pat poziciji.

- Očigledno se izvršna vlast opredelila za jednu Gandijoznu politiku koja je u nekoj meri dala rezultate. Sećamo se zahteva, a na kraju je ispalo da žele izbore. Izgubili su nit od početka - rekao je on.

Kako je naglasio, vlast je uvek pozivala na dijalog dok je bio u Ministarstvu prosvete. Ipak, upozorio je da metode studenata nisu ispravne.

- Nađite način da se napravi interakcija sa vlašću. Tražite da funkcioniše država, a blokirate institucije. Bojim se da će se ponoviti neka vrsta opstrukcije nastavnog procesa na fakultetima, ali nadam se da toga neće biti. Radi se o pokušaju totalne anarhije u kojoj mi samo o tome pričamo i samo se time bavimo - poručio je Jakovljević.

Babić: Trenutak kada su studenti izgubili moju podršku

Babić smatra da posledice blokada već postaju ozbiljno vidljive.

- Ključni problem je što su studenti izjednačili SNS sa državom. Uopšte ne osećaju da ne pokazuju patriotizam time što blokiraju ulice i ekonomski razvoj - rekao je.

Dodao je da su najveći gubitnici upravo studenti.

- Uvek kažem da su studenti oni koji su najviše izgubili, a to je vreme. Ono je neobnovljiv resurs i neće se vratiti, a shvatiće to u jednom momentu - rekao je Babić.

Prema njegovim rečima, pat pozicija je ujedno i prilika.

- Pat pozicija je najlepša pozicija da se započne dijalog. Oni nemaju frontmena i lice koje bi stalo ispred studenta, to je njihov problem. Sami studenti nisu ni kapacitet trenutno da sednu sa nekim i pregovaraju - istakao je.

Govoreći o svom ličnom angažmanu, Babić je naglasio da je pet godina posvetio mladima kako bi im preneo znanje i iskustvo, što je naveo i kao razlog prvobitne podrše studentima.

- Kada su studenti ustali, bilo mi je prirodno da stanem sa njima, a da budem iskren, osećam se malo prevaren - rekao je.

Objasnio je i da je uvek imao konflikt oko uticaja pojedinaca iz nevladinog sektora.

- Nisam mogao ni na jednom protestu da stojim pored Dinka Gruhonjića ili Mile Pajić. Osećam se bedno da stojim u bilo kakvoj borbi pored takvih ljudi, zapitam se šta ja radim tu - izjavio je.

Babić je istakao da je čekao da se ispune zahtevi studenata, ali da to nije moglo da se realizuje brzo.

- Jedan dan je u novinama izašla vest da je Siniša Mali obezbedio novac za visoko školstvo, rekao sam im da im je to rešena stvar. Posle toga nemamo šta da tražimo, oni su rekli "Ne, mi ćemo sad da rušimo Vučića". Jel tako onda? Ne da nećemo da razgovaramo, sad ću ja da vam pokažem. Osećam se prevareno, uložio sam svoje vreme, novac i imidž - naglasio je.

U razgovoru i na potencijalno raspisivanje izbora u decembru naredne godine.

- Šta ima lepše nego da imaš godinu dana da se pripremiš za nešto? - zaključio je Babić.

